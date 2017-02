DALS 7 : Laurent Maistret reçoit "des photos de sexe de mecs" !

Après avoir fait chavirer les coeurs dans Koh Lanta puis dans Danse avec les stars, le très séduisant Laurent Maistret confesse avoir reçu des propositions indécentes. Le jeune homme, mannequin et animateur télé, plaît aussi bien aux femmes qu'aux hommes...

Interrogé par Ici Paris, Laurent Maistret a évoqué sa nouvelle vie depuis qu'il est devenu connu, notamment dans ses rapports sentimentaux avec les filles. "Ça va vous étonner mais j'ai des déclarations aussi bien de filles que d'hommes. Il m'arrive de recevoir sur Facebook des photos de sexe de mecs, ça me fait rigoler. Mais certains poussent un peu", a-t-il confié. Il faut dire que cette pratique, dite du sex pic (pour "photo de sexe"), est de plus en plus courante sur les réseaux sociaux ou les applications mobiles. D'ailleurs, il n'est pas le seul à recevoir ce genre d'images puisque d'autres personnalités en ont déjà fait l'expérience...

Le beau gosse de 35 ans, qui confie toujours habiter au Kremlin-Bicêtre dans le Val-de-Marne, en dit aussi un peu plus sur sa vie privée. "Disons que je ne suis pas marié. Mais je ne suis pas non plus le mec qui chercher une meuf", admet-il. Une réponse assez floue mais similaire à celle qu'il donnait déjà en décembre dernier... Le beau gosse avoue être "pudique" et se contente donc d'admettre qu'il n'est pas célibataire sans apporter d'autres précisions... Laurent Maistret, que l'on retrouve en ce moment sur la tournée Danse avec les stars, est en revanche plus bavard sur ses projets. On le retrouvera prochainement dans de nouvelles aventures pour l'émission Le Plein de sensations sur France 4 (en Laponie et à Dubaï) ainsi que dans École aventure pour Télétoon+ en compagnie d'un autre ex de Koh Lanta, Teheiura.

L'interview de Laurent Maistret est à lire dans Ici Paris, en kiosques le 22 février 2017.

Thomas Montet