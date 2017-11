DALS 8 : Anthony Colette charmé par Tatiana Silva, Joy Esther balance !

Samedi 11 novembre 2017 a lieu la soirée Switch de Danse avec les stars 8 (TF1). Pendant ce prime exceptionnel, chaque personnalité danse avec un nouveau partenaire. Et selon Joy Esther, son danseur est particulièrement ravi de faire équipe avec sa nouvelle partenaire. Explications...

Interviewée par le site MyTF1, l'ex-comédienne de Nos chers voisins a évoqué le binôme que forme le très sexy Anthony Colette avec la miss météo Tatiana Silva, et notamment le bonheur du jeune homme de passer plus de temps avec la nouvelle recrue de TF1. "Il a un gros coup de coeur pour Tatiana Silva ! Il me dit toujours qu'elle est belle. D'ailleurs, il est ravi d'être en switch avec elle cette semaine", a déclaré la jolie blonde, qui, quant à elle, danse cette semaine avec Christian Millette.

D'ailleurs, sur Instagram, le danseur n'a pas caché sa préférence pour l'ex de Stromae. Au courant que c'est le public qui a eu le privilège de composer les duos éphémères, il a posté sur Instagram une photo de la belle brune sous laquelle il a écrit : "Maintenant on passe à la semaine du switch. Je vais laisser ma Joy Esther danser avec quelqu'un d'autre. Mais de mon côté je serai ravi de danser avec n'importe qui, c'est à vous de voter maintenant. Seulement je vais vous avouer que si je devais faire un choix, j'aimerais vraiment partager une danse avec Tatiana Silva, à vous de voir !!!! (Pleaseeee)."