DALS 8 : Anthony Colette charmé par Tatiana Silva ? "Pour tout vous dire..."

Début novembre, une rumeur grandissante est née : Anthony Colette, danseur professionnel de Danse avec les stars 8 , en pincerait pour une candidate et pas n'importe laquelle, Tatiana Silva, sublime miss météo de TF1. Des racontars que le beau gosse a évoqués lors d'un entretien avec Télé Loisirs.

"Anthony a un gros coup de coeur pour Tatiana Silva ! Il me dit toujours qu'elle est belle. D'ailleurs, il est ravi d'être en switch avec elle cette semaine", avait déclaré sa partenaire Joy Esther à MyTF1 il y a quelques semaines. Des propos qui ont mis le feu aux poudres. Mais voilà, il s'avère que la comédienne s'est un peu emballée. Le danseur vient en effet de mettre les choses au clair à propos de ce bruit de couloir. "Pour tout vous dire, avec Tatiana, on avait fait nos essais ensemble et donc on pensait faire l'aventure ensemble. Je la trouve vraiment très jolie et très sympa !", a tout d'abord déclaré le danseur éliminé.

Puis, celui qui a un frère champion dans un tout autre domaine, a précisé : "Aujourd'hui, je vais faire taire les rumeurs, Tatiana est une amie avec qui je rigole beaucoup, mais il n'y a rien de plus..."

Entre Anthony Colette et Tatiana Silva, il n'y a donc rien de plus qu'une belle amitié !