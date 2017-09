DALS 8 – Camille Lacourt au casting : "J'ai demandé une danseuse travailleuse"

Fin juillet, la rumeur disait que Camille Lacourt pourrait intégrer le casting de Danse avec les stars 8. C'est à présent chose faite. Samedi 2 septembre 2017, dans 50' Inside sur TF1, le sportif a officialisé sa venue dans le programme.

"Je ne suis pas certain d'être capable d'aller chercher une médaille d'or là-bas mais je vais être dans Danse avec les stars. C'est un défi vraiment intéressant à dis milles lieux de ce que je sais faire et de mon chant de capacité. D'ailleurs, j'ai demandé une danseuse travailleuse car je n'ai pas peur de travailler. Je n'ai pas envie d'être ridicule alors je travaillerai à fond pour être le meilleur possible", a déclaré le jeune retraité qui a remporté un troisième sacre d'affilée sur le 50m dos aux Championnats du monde de Budapest en juillet dernier.

Valérie Bègue, mère de leur fille Jazz (4 ans), a déjà participé au programme lors de la deuxième édition. Du coup, pour expliquer à son enfant ce que son papa allait faire à la télévision, Camille Lacourt lui a montré des extraits de l'ex-Miss France sur le dancefloor de TF1. "Elle m'a demandé si ça allait être aussi beau avec moi et j'ai répondu : 'Non mais je vais essayer'", conclut-t-il avec humour.

Rappelons qu'à ce jour, Arielle Dombasle, Sinclair, et Lenni-Kim composent le reste du casting officiel de DALS.