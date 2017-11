DALS 8 : Camille Lacourt, en difficulté, révèle avoir souffert d'une tumeur...

Malgré tous ses efforts et sa bonne volonté durant les entraînements, Camille Lacourt (32 ans) est en difficulté dans Danse avec les stars 8 (TF1) !

En amont du 5e prime time de la saison, le nageur français - qui a encore fini à la dernière place du classement ! - a révélé à sa partenaire de "switch" Candice Pascal qu'il était très peiné par les notes parfois très sévères du jury. "C'est une galère, ça fait trois semaines que je suis dans les derniers. C'est relou tu vois ! C'est compliqué de ramasser des 4 à chaque prime en ayant travaillé comme un fou toute la semaine. A la longue c'est épuisant !", a-t-il d'abord lâché.

Et le sportif d'ajouter, se faisant encore plus intime pour expliquer son désarroi grandissant : "Ça me rappelle des moments un peu compliqués où j'ai eu l'impression de pas pouvoir y arriver. J'ai eu une tumeur à la hanche qui m'a handicapé pendant plus de six mois avec laquelle je ne pouvais même plus marcher plus de trente minutes sans souffrir, je ne pouvais plus nager, je ne pouvais plus rien faire. La tête voulait y aller mais mon corps ne pouvait pas et j'ai l'impression qu'en danse c'est pareil. J'ai l'impression de bosser comme un acharné et qu'à l'arrivée ça ne marche pas quand même. Je sens que je suis vraiment dans une galère et je ne vois pas d'issue possible..."

Bien entendu, Candice Pascal a aussitôt trouvé les mots pour rebooster son partenaire... Notons qu'il n'y a pas eu d'élimination cette semaine dans DALS 8 mais que Camille Lacourt - à l'instar de Sinclair dans une moindre mesure - est plus que jamais en danger.

Une séquence à (re)voir dès à présent dans notre player vidéo !