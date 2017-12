DALS 8 – Candice Pascal embrassée par Agustin Galiana : Elle brise le silence !

Lors du prime de Danse avec les stars 8 (TF1) diffusé samedi 28 novembre 2017, Agustin Galiana et Candice Pascal – grands gagnants de cette édition – ont proposé une prestation de haut niveau. Après un paso doble en hommage à sa grand-mère, l'acteur de la série Clem (TF1) a embrassé sa partenaire. Jusqu'alors silencieuse à ce sujet, la danseuse s'exprime auprès de nos confrères de Télé Loisirs.

Alors qu'elle avait paru gênée à l'antenne, Candice Pascal confirme : "Oui [je l'étais], car ce n'est pas le but de l'aventure. Je n'ai pas trop envie de parler de ça, je sais qu'après, cela va être mal interprété et je n'ai pas envie de blesser mon entourage."

Toutefois, la jeune femme accepte d'évoquer ses prestations hot avec Agustin Galiana. "Je prends cela avec beaucoup de recul, explique-t-elle. Quand je suis sur le parquet, je suis dans un rôle. C'est de la scène !" Car, dans la vraie vie, Candice Pascal est "très pudique et réservée". Et de conclure : "J'ai ma vie privée à part entière, je ne mélange pas tout ça. Sur le premier prime, il ne se contrôlait plus, il hurlait en dansant... Cela faisait partie du personnage d'Agustin : tout feu tout flamme."

Pour rappel, après le baiser inattendu, le comédien de 39 ans s'était exprimé. "C'était dans le cadre de la prestation, c'était improvisé, spontané... Ce n'était pas réfléchi, même Candice ne s'y attendait pas", confiait-il à nos confrères de Télé Star à propos de ce "bisou de copain, de partenaire".