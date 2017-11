DALS 8 - Christophe Licata souffrant : Comment son absence a été gérée !

Mauvaise surprise pour Tatiana Silva, samedi 25 novembre 2017. Souffrant, son partenaire Christophe Licata n'a pu danser lors du prime de Danse avec les stars 8 (TF1) "Hollywood Night". Il avait alors été remplacé à la dernière minute par Maxime Dereymez pour la chorégraphie principale sur la BO de Fame, puis Jordan Mouillerac pour le duel sur Mission Impossible. Mais comment la production a-t-elle géré cet imprévu ? TF1 a répondu à nos confrères de Télé Loisirs.

Après avoir rappelé que c'est à 18h qu'ils ont appris la mauvaise nouvelle, la première chaîne a expliqué que Christophe Licata a briefé ses deux acolytes avant de rentrer chez lui, afin que tout se passe au mieux avec Tatiana Silva. Maxime Dereymez et Jordan Mouillerac ont ensuite pu s'entraîner en visionnant les vidéos des entraînements afin de coller au mieux à ce qu'il voulait.

En plus de s'être entraînés les trois heures qu'il leur restaient avant le lancement du prime, les danseurs et Tatiana Silva ont répété non-stop dans la fameuse red room et en coulisses. Un travail qui a payé puisque la Miss Météo de TF1 et ses partenaires du jour s'en sont sortis comme des chefs. La belle brune était en troisième position dans le classement et les membres du jury ont salué sa capacité d'adaptation.

Mission réussie donc !