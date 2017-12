DALS 8 : Élodie Gossuin éliminée face à une Tatiana Silva épatante !

Ce samedi 9 décembre 2017, TF1 diffuse un nouveau numéro de Danse avec les stars 8. Désormais, ils ne sont plus que quatre en lice pour remporter le concours : Tatiana Silva, Elodie Gossuin, Lenni-Kim et Agustin Galiana. Ce soir, Chris Marques, Fauve Hautot, Nicolas Archambault et Jean-Marc Généreux feront également le show. Pour la deuxième danse, chacun d'eux deviendra le coach du couple de son choix et sera en charge de la direction artistique de la chorégraphie. Ça promet...

Un prime présenté par Sandrine Quétier et Denis Brogniart diffusé trois jours après l'annonce de la mort de Johnny Hallyday. Pour rappel, le rockeur s'est éteint dans la nuit de mardi 5 à mercredi 6 décembre 2017 d'un cancer du poumon. L'interprète du tube Allumer le feu était alors âgé de 74 ans.

À événement exceptionnel, dispositif exceptionnel. DALS 8 rend hommage à Johnny Hallyday. Ainsi, les quatre candidats encore dans la compétition danseront sur des titres du chanteur, mais pas seulement. Toutes les danses, même celles du jury, seront portées par les paroles de la star. La soirée s'ouvre sur un chorégraphie de groupe au son de Que je t'aime.

Elodie Gossuin et Christian Millette

La semaine passée, Elodie Gossuin s'était rendue au Canada, sur les traces de son partenaire Christian Millette. Le duo s'était lancé sur une danse contemporaine au son de Coldplay. Une prestation qui avait fait son effet. Puis, pour la seconde danse, l'ex-Miss France et son danseur ont opté pour un quick-step au son de Benny Hill. Mais cette fois-ci, le duo n'a pas séduit le jury. En effet, tous sont unanimes : cette prestation manquait de technique... Elodie Gossuin et Christian Millette feront-il mieux ce soir ?

Danse 1 :

Elodie Gossuin, très touchée par la disparition de la star, choisit de danser sur une rumba au son de Quelque chose de Tennessee, la musique de son mariage. Une danse envoûtante dans laquelle le duo se donne corps et âme. En fin de prestation, l'ex-Miss France se laisse submerger par l'émotion. De leur côté, les quatre membres du jury sont sous le charme ! Jean-Marc Généreux, Nicolas Archambault, Chris Marques et Fauve Hautot sont unanimes : la rumba est plus que réussie ! Plus encore, ils soulignent l'évolution fulgurante de la jolie blonde depuis le début de la saison.

Les notes artistiques :

Jean-Marc : 8/10

Nicolas : 8/10

Chris : 8/10

Fauve : 8/10

Les notes techniques :

Jean-Marc : 7/10

Nicolas : 7/10

Chris : 7/10

Fauve : 7/10

Total : 60

Danse 2 :

Pour la semaine des juges, le duo danse avec Chris Marques qui souhaite "faire passer un cap" à la candidate. Pour ce faire, il l'a fait travailler dur. Des entraînements sous tension pour Elodie Gossuin qui sait qu'elle "n'a pas le droit à la moindre erreur". Sur un foxtrot, ils se lancent tous les trois au son de L'idole des jeunes. "Un très beau trio" pour Jean-Marc Généreux qui note la bonne technique. Fauve Hautot s'est dit "sur un petit nuage".

Les notes artistiques :

Jean-Marc : 9/10

Nicolas : 9/10

Fauve : 9/10

Les notes techniques :

Jean-Marc : 8/10

Nicolas : 8/10

Fauve : 8/10

Total : 51

Cumul : 111

Lenni-Kim et Marie Denigot

Après un paso doble, le duo s'est lancé sur un jive au son de La bamba ! la semaine passée. D'abord hésitant et surtout peu confiant, Lenni-Kim a, comme à son habitude, bluffé les quatre membres du jury. Ce soir, avec sa danseuse, le chanteur québécois s'apprête à rendre hommage à Johnny Hallyday, véritable légende de la musique.

Danse 1 :

Lenni-Kim opte pour un jive au son de Souvenir souvenir signé Johnny Hallyday. Un titre qui l'a marqué dans son enfance, et beaucoup écouté par ses parents. Une prestation "survitaminée" selon Jean-Marc Généreux qui semble plutôt conquis. De son côté, Chris Marques se dit "tellement en kiff" face à ce bel hommage à Johnny Hallyday, symbole de la jeunesse éternelle.

Les notes artistiques :

Jean-Marc : 10/10

Nicolas : 10/10

Chris : 9/10

Fauve : 9/10

Les notes techniques :

Jean-Marc : 9/10

Nicolas : 9/10

Chris : 9/10

Fauve : 10/10

Total : 75

Danse 2 :

Nicolas Archambault se joint à Lenni-Kim et Marie Denigot pour la semaine des juges. Un "truc de ouf" pour le jeune chanteur originaire du Canada, où le juré est une véritable star. Tous les trois, ils entament une danse contemporaine au son de Diego, titre écrit par Michel Berger pour Johnny Hallyday. Une prestation "incroyable" pour Chris Marques.

Les notes artistiques :

Jean-Marc : 10/10

Chris : 10/10

Fauve : 10/10

Les notes techniques :

Jean-Marc : 9/10

Chris : 9/10

Fauve : 9/10

Total : 57

Cumul : 132

Tatiana Silva et Christophe Licata

Pour leur première danse de la semaine passée, Tatiana Silva et Christophe Licata ont opté pour une rumba au son de Run To You de Whitney Houston. Le danseur a dédié sa danse à sa femme. Une prestation saluée par le jury, notamment Jean-Marc Généreux. Puis, le duo a dans" sur Magic in the air de Magic System sur une salsa. Là encore, le jury applaudit ! Feront-ils encore mieux ce soir ?

Danse 1 :

En hommage à Johnny Hallyday, Tatiana Silva et Christophe Licata dansent une valse sur Requiem pour un fou. Un titre choisi par la jolie brune. Fauve Hautot, qui attendait plus d'interprétation et d'histoire, se dit enfin satisfaite. Chris Marques évoque quant à lui une "intensité palpable" à chacun des pas du duo. De son côté, Jean-Marc Généreux "achète complètement" ! C'est donc un véritable succès.

Les notes artistiques :

Jean-Marc : 10/10

Nicolas : 9/10

Chris : 10/10

Fauve : 9/10

Les notes techniques :

Jean-Marc : 8/10

Nicolas : 8/10

Chris : 9/10

Fauve : 8/10

Total : 71

Danse 2 :

Le duo danse ce soir avec Fauve Hautot. Le trio s'élance sur un paso doble et une rumba au son du titre Marie. Tatiana Silva est prête à se dépasser afin d'accéder à la finale de DALS 8. Bien que "belle et gracieuse", la jeune femme déçoit un peu Nicolas Archambault de par ses petites hésitations. Chris Marques n'est pas d'accord : il a "adoré" cette danse.

Les notes artistiques :

Jean-Marc : 9/10

Nicolas : 9/10

Chris : 9/10

Les notes techniques :

Jean-Marc : 9/10

Nicolas : 8/10

Chris : 9/10

Total : 53

Cumul : 124

Agustin Galiana et Candice Pascal

La semaine dernière, après une première danse sur un jazz broadway, le comédien et sa partenaire avaient fait le show au plateau de DALS 8 en optant pour une salsa sur le titre En feu de Soprano. Une prestation appréciée par le jury qui n'a mis que des bonnes notes au duo. Agustin Galiana et Candice Pascal réussiront-ils à se surpasser encore ce soir ?

Danse 1 :

Sur le titre L'Envie de Johnny Hallyday, Agustin Galiana et Candice Pascal se lancent sur un paso doble. En pleine prestation, un motard fait une apparition furtive. Mais c'est le show du duo qui fait l'unanimité. Technique, élégance, interprétation... Fauve Hautot est catégorique : Agustin Galiana mérite une place en finale. Avis partagé par Jean-Marc Généreux.

Les notes artistiques :

Jean-Marc : 10/10

Nicolas : 10/10

Chris : 9/10

Fauve : 10/10

Les notes techniques :

Jean-Marc : 9/10

Nicolas : 9/10

Chris : 9/10

Fauve : 9/10

Total : 75





Danse 2 :

Le duo est rejoint par Jean-Marc Généreux pour ce prime spécial. Ensemble, ils se lancent sur un jive au son de Mourir d'amour enchaîné. Une énergie folle qui ravi les juges. Nicolas Archambault qualifie la prestation d'explosive. Quant à lui Chris Marques dit "bravo" mais note toutefois deux moments où Agustin Galiana s'est trompé... Mais "on est en demi-finale et franchement ce n'est pas mal du tout", conclut-il.

Les notes artistiques :

Nicolas : 10/10

Chris : 9/10

Fauve : 10/10

Les notes techniques :

Nicolas : 9/10

Chris : 9/10

Fauve : 8/10

Total : 55

Cumul : 130

Au classement, Lenni-Kim et sa partenaire Marie Denigot sont premiers suivis respectivement par Agustin Galiana et Candice Pascal puis Tatiana Silva et Christophe Licata. Elodie Gossuin et Christian Millette se classent quant à eux en dernière position.

Les danseurs professionnels se retrouvent sur scène pour un nouvel hommage à Johnny Hallyday. Ils entament ue rumba au son de Derrière l'amour.

Les deux duos sauvés par le public sont : Lenni-Kim et Marie Denigot puis Agustin Galiana et Candice Pascal. Comme le veut la règle, les deux couples sur la sellette, soit Elodie Gossuin et Christian Millette ainsi que Tatiana Silva et Christophe Licata, dansent en même temps, sur la même musique, pour un face-à-face qui les départagera. Ils dansent tous les quatre sur un jive au son du Bon vieux temps du rock'n'roll.

A l'issue de la soirée, le couple éliminé est celui formé par Elodie Gossuin et Christian Millette !