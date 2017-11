DALS 8 – Élodie Gossuin : L'avis de Geneviève de Fontenay sur son strip-tease

Geneviève de Fontenay aurait pu être outrée par la prestation d'Élodie Gossuin dans Danse avec les stars 8, le 28 octobre dernier.

À l'occasion de la Crazy Night, les couples encore en lice devaient rendre leur prestation la plus folle possible afin d'obtenir les 20 points supplémentaires à la clé. Pour ce faire, l'ancienne Miss France a accepté... de se dénuder. En effet, elle devait réaliser un strip-tease sur le titre Look What You Make Me Do de Taylor Swift et elle a ainsi fini sa prestation... topless.

Un show qui a ravi la dame au chapeau. "Elle était très belle. Pour moi, c'est la plus élégante", a-t-elle confié en exclusivité à Télé Loisirs. Ajoutant que, pour elle, il ne s'agissait pas d'un strip-tease car on n'avait pas vu son ancienne petite protégée nue à l'écran.

Geneviève de Fontenay a ensuite salué son énorme travail pour être la meilleure possible lors des émissions en direct : "Je pense que ça lui a demandé un travail considérable car elle n'était pas forcément axée sur la danse. Je réalise le travail que ça lui a demandé." Des déclarations qui feront à coup sûr grand plaisir à la compagne de Bertrand Lacherie.