DALS 8 : Hajiba Famy, Anthony Colette, Jordan Mouillerac... les nouveaux danseurs

Lundi 11 septembre, Quotidien (TMC) a dévoilé le casting complet de Danse avec les stars 8. C'est donc officiel, comme nous l'avions indiqué, Arielle Dombasle, Sinclair, Lenni-Kim, Camille Lacourt et Agustin Galiana, Élodie Gossuin, la Miss Météo de TF1 Tatiana Silva, la comédienne Joy Esther, Vincent Cerutti et sa chérie Hapsatou Sy participeront au show. Les téléspectateurs ont également appris pendant l'émission que Sinclair danserait avec Denista Ikonomova. Mais ce n'est pas tout, on sait aussi l'identité des danseurs qui remplaceront Silvia Notargiacomo, Yann-Alrick Mortreuil et Grégoire Lyonnet.

Trois noms ont été révélés : Hajiba Fahmy (29 ans), Jordan Mouillerac et Anthony Colette. Et ce ne sont pas n'importe qui. La belle Hajiba a d'abord tourné dans un clip de la chanteuse américaine Beyoncé avant d'intégrer sa troupe pour toute la tournée mondiale. Un visage que les téléspectateurs ont pu aussi voir dans des clips d'Orelsan, Pascal Obispo ou Shy'm. Mais avant cette expérience incroyable, la danseuse qui a commencé cet art à l'âge de 6 ans, elle a fait du modern jazz, du classique et elle a suivi les cours du conservatoire national de danse de Paris en danse contemporaine.

En février 2016, Stéphane Bern lui avait même consacré un portrait dans son émission Comment ça va bien ! sur France 2.