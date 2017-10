DALS 8 – Hapsatou Sy blessée pendant le prime : La révélation de Jordan !

Quoi qu'il arrive, The show must go on et Hapsatou Sy peut en témoigner !

Samedi 14 octobre 2017, TF1 donnait le coup d'envoi de Danse avec les stars 8. Arielle Dombasle, Élodie Gossuin, Joy Esther, Agustin Galiana, Vincent Cerutti, Tatiana Silva, Camille Lacourt, Lenni-Kim et Hapsatou Sy ont foulé le parquet du célèbre concours de danse pour la première fois. Et on l'ignorait mais le lancement n'a probablement pas été une partie de plaisir pour cette dernière.

Non pas qu'Hapsatou Sy n'était pas heureuse de participer à Danse avec les stars, c'est juste qu'elle était... blessée. C'est son partenaire Jordan Mouillerac qui a fait cette révélation sur Instagram ce lundi 16 octobre 2017, dans son bel hommage à la maman d'Abbie (1 an).

Après avoir remercié ses fans et sa famille pour leur soutien, le beau brun – qui est un coeur à prendre – a écrit : "Également remercier ma partenaire @hapsatousy qui m'a fait confiance et qui m'a offert une belle performance lors de cette grande première malgré ses blessures (entorse des cervicales et déchirure musculaire entre les côtes). Cette femme est une guerrière, elle ne lâche rien et je tenterai de l'amener le plus loin possible ... elle est une de mes plus belles rencontres humaines. Merci de partager ces moments avec moi."

S'il n'avait pas fait cette confession, le public n'aurait jamais découvert qu'elle souffrait. En effet, la compagne de Vincent Cerutti n'a rien laissé paraître lors de son tango sur Skyfall d'Adele, elle a assuré comme une chef. Bravo !