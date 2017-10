DALS 8 - Hapsatou Sy blessée : Séances de laser, minerve... Elle se livre

Samedi 14 octobre 2017, TF1 donnait le coup d'envoi de Danse avec les stars 8. Les couples se sont alors lancés dans des foxtrot, samba et autres cha cha afin d'impressionner le jury, composé de Fauve Hautot, Jean-Marc Généreux, Chris Marques et Nicolas Archambault. Haspsatou Sy et Jordan Mouillerac ont quant à eux présenté un tango sur Skyfall d'Adele. Après le show, le danseur avait salué les efforts de la businesswoman "malgré ses blessures".

Comme il l'avait expliqué via Instagram, la chérie de Vincent Cerutti, lui aussi candidat de DALS 8, souffre d'une entorse des cervicales et d'une déchirure musculaire entre les côtes. Ce samedi 21 octobre 2017, alors que le duo remontera sur scène dès ce soir, Hapsatou Sy en dit plus sur son état de santé dans les colonnes du Parisien.

Ainsi, la maman de la petite Abbie explique que ces deux lésions sévères ont été diagnostiquées "quatre ou cinq jours avant le premier prime". Dès lors, la chroniqueuse de Thierry Ardisson dans Les Terriens du dimanche (C8) assure avoir reçu "tous les soins possibles et imaginables". Elle a ainsi eu droit à des séances de laser visant à diminuer l'inflammation de sa déchirure, en plus de ses anti-inflammatoires à hautes doses.

Déterminée, Hapsatou Sy a rapidement repris les entraînements, avec une minerve, "pour pouvoir au moins travailler les jambes". Mais, attention, elle tient à préciser qu'il n'y a eu aucun forcing pour qu'elle danse, "si ce n'est le [sien]". Rendez-vous dès ce soir, 21h, sur TF1 afin de découvrir son foxtrot en hommage à son père, "quelqu'un qui ne se plaint jamais".