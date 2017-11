DALS 8 : Huissier, conversion des notes... Les coulisses des votes

Alors que la huitième saison de Danse avec les stars (TF1) bat son plein, certains téléspectateurs s'interrogent sur le fonctionnement des votes. L'élimination d'Hapsatou Sy, cinquième du classement, face à Élodie Gossuin, bonne dernière, ainsi que celle d'Arielle Dombasle prédite par Gilles Verdez dans TPMP sèment le doute auprès des fans du programme...

Nos confrères de Télé 2 Semaines se sont alors penchés sur le sujet et indiquent ainsi que "le classement final est établi à 50/50 entre les notes des juges et les votes du public". Les notes sur 10 attribuées à chaque duo de danseurs sont converties en point : le couple se classant dernier obtient 1 point, l'avant-dernier 2 points, etc. Cette règle vaut aussi pour les votes des téléspectateurs, également convertis en points. Puis, les résultats sont additionnés.

Il n'y a pas de triche possible

Le hic ? La production de DALS prend soin de garder les détails des votes du public secrets. Afin de brouiller les pistes, Sandrine Quétier et son coanimateur d'un jour n'annoncent pas les stars sauvées dans l'ordre. Un fonctionnement curieux pour certains qui évoquent alors un trucage. Hypothèse impossible, les votes étant contrôlés par un huissier de justice, Maître Simonin, qui apporte l'enveloppe contenant le nom de l'éliminé à l'animatrice.

Maître Richard, en charge du contrôle des votes du public de Nouvelle Star (M6) et La France a un incroyable talent (M6), l'assure : "Il n'y a pas de triche possible." "Grâce à ce garde-fou [la présence de l'huissier de justice, ndlr], un candidat qui ne serait pas aimé par une société de production, mais soutenu par le public, peut aller jusqu'en finale, poursuit-il. Le candidat qui est le meilleur pour le jury ne l'est pas forcément pour les téléspectateurs. C'est pour cela qu'il y a des surprises après les votes du public, comme dans Danse avec les stars."