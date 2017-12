DALS 8 : Joy Esther éliminée, Agustin très caliente, Lenni-Kim cartonne !

Ce samedi 2 décembre, les téléspectateurs de TF1 retrouvaient un nouveau numéro de l'émission Danse avec les stars, saison 8, présentée par Sandrine Quétier en duo cette semaine avec Carole Rousseau. Ce 8e prime, autour du thème Bienvenue chez les danseurs, a vu s'affronter les 5 célébrités encore en lice : Joy Esther, Agustin Galiana, Elodie Gossuin, Lenni-Kim et Tatiana Silva.

Les membres du jury, Chris Marques, Jean-Marc Généreux, Nicolas Archambault et Fauve Hautot ont distribué bons et mauvais points ainsi que des conseils précieux pour la suite de l'aventure. Cette semaine, les candidats avaient deux épreuves dont une (la seconde danse) sur le principe de la danse à l'aveugle car ils ne connaissaient pas la chanson sur laquelle ils devaient danser et l'ont su seulement 30 minutes avant d'aller en piste.

Découvrez vite ce qui s'est passé et qui est parti...

Joy Esther et Anthony Colette

Danse 1 :

Première la semaine dernière, l'actrice a la pression pour garder cette place. Elle se rend dans le Sud chez son complice et découvre que ce dernier, qui était avant footballeur, a découvert la danse notamment via l'émission après une prestation de M. Pokora !

Le couple danse sur un tango argentin au son d'une reprise de Roxanne, de Police. Comme M. Pokora.

Chris parle d'une "interprétation splendide, avec des petites erreurs mais on frôle la perfection". Fauve dit que c'était "net, précis, sensuel" mais que "ça manque d'attaques talons et de pliés".

Les notes artistiques :

Jean-Marc : 9/10

Nicolas : 10/10

Chris : 8/10

Fauve : 9/10

Les notes techniques :

Jean-Marc : 9/10

Nicolas : 8/10

Chris : 7/10

Fauve : 8/10

Total : 68

Danse 2 :

Sur un jive, le couple danse sur l'énorme tube J'irai où tu iras de Céline Dion. L'actrice est stressée car cette danse "c'est pas [son fort]", dit-elle.

Jean-Marc dit qu'en technique elle doit faire attention, surtout sur les pieds mais qu'elle lui a mis "la banane". Fauve lui conseille de faire attention à "l'avant de son corps".

Les notes artistiques :

Jean-Marc : 9/10

Nicolas : 9/10

Chris : 8/10

Fauve : 9/10

Les notes techniques :

Jean-Marc : 6/10

Nicolas : 7/10

Chris : 8/10

Fauve : 9/10

Total : 65

Cumul : 133

Agustín Galiana et Candice Pascal

Danse 1 :

Emmené à Agens, chez sa partenaire, le bel acteur découvre un peu plus la vie de sa partenaire, qui lui raconte sa passion pour les femmes artistes et pour Broadway. Ainsi, le couple va danser sur le tube All that jazz, de la comédie musicale Chicago. On découvre également que Candice, dont c'est l'anniversaire, a vécu 4 ans à New York pour vivre sa passion.

Ils dansent sur un jazz broadway.

Jean-Marc, épaté parle d'une prestation "canonissime" et évoque Galiana comme un champagne millésimé. De son côté, Nicolas dit que c'était "une très, très belle performance". Chris a aimé mais demande à l'acteur de "travailler les pointes".

Les notes artistiques :

Jean-Marc : 10/10

Nicolas : 9/10

Chris : 8/10

Fauve : 9/10

Les notes techniques :

Jean-Marc : 9/10

Nicolas : 8/10

Chris : 8/10

Fauve : 9/10

Total : 70

Danse 2 :

Pour la danse à l'aveugle, le titre choisi est En feu, de Soprano. C'est une salsa.

Chris parle d'une performance technique et de feu. Nicolas parle d'une très belle fluidité, notamment dans les hanches mais dit que le candidat doit s'ancrer au sol.

Les notes artistiques :

Jean-Marc : 9/10

Nicolas : 9/10

Chris : 8/10

Fauve : 9/10

Les notes techniques :

Jean-Marc : 9/10

Nicolas : 9/10

Chris : 9/10

Fauve : 9/10

Total : 71

Cumul : 141

Tatiana Silva et Christophe Licata

Danse 1 :

La miss météo est allée dans le Sud chez son partenaire, - de retour après sa blessure - et rencontre sa femme Coralie ainsi que son fils, Livio. Elle apprend ainsi que le danseur et son épouse se sont rencontrés sur un plateau télé. Elle va s'entraîner dans l'école de danse de Christophe Licata.

Sur une rumba au son de Run To You de Whitney Houston, Cristophe dédie sa danse à sa femme et veut qu'elle soit fière de lui.

Jean-Marc dit qu'elle est passée de "Miss météo à miss rumba" ! Fauve dit que "la technique est de mieux en mieux" et salue sa meilleure performance. Nicolas est d'accord et dit que c'est la première fois qu'il la voit vraiment danser.

Les notes artistiques :

Jean-Marc : 9/10

Nicolas : 9/10

Chris : 9/10

Fauve : 8/10

Les notes techniques :

Jean-Marc : 8/10

Nicolas : 8/10

Chris : 9/10

Fauve : 9/10

Total : 69

Danse 2 :

Le couple danse sur Magic in the air de Magic System sur une salsa.

"Ça c'est de la salsa, on a vu ce qui se danse dans les clubs, c'est incroyablement bien réussi", dit Chris. "Directement en demi-finale", exige Jean-Marc.

Les notes artistiques :

Jean-Marc : 9/10

Nicolas : 10/10

Chris : 9/10

Fauve : 9/10

Les notes techniques :

Jean-Marc : 8/10

Nicolas : 9/10

Chris : 9/10

Fauve : 8/10

Total : 71

Cumul : 140

Lenni-Kim et Marie Denigot

Danse 1 :

Le jeune chanteur va à Saint-Nazaire, chez sa partenaire et découvre Anne-Marie, la grande-mère de sa complice qui l'a toujours soutenue dans sa passion de la danse et qui l'a en partie élevée. La jeune femme veut danser pour rendre hommage à sa mamie.

Sur un paso doble le couple s'élance.

Fauve dit avoir été "tenue en haleine du début à la fin" et Jean-Marc parle d'un "paso à la sauce tabasco". Chris est épaté de "voir un mec de 16 ans danser comme ça" et salue ses pas mais soulignes quelques petites fautes et lui dit de ne jamais se pencher sur sa partenaire.

Les notes artistiques :

Jean-Marc : 10/10

Nicolas : 8/10

Chris : 8/10

Fauve : 10/10

Les notes techniques :

Jean-Marc : 9/10

Nicolas : 9/10

Chris : 8/10

Fauve : 10/10

Total : 72

Danse 2 :

Le couple danse un jive sur La bamba ! Le jeune homme dit avoir peur de cette danse et n'a vraiment pas envie de partir.

Nicolas a eu l'impression que ça partait mal mais qu'au final il y a eu de la précision et que le couple a donné un show. Fauve lâche : "J'adore à chaque fois ce que vous faites".

Les notes artistiques :

Jean-Marc : 10/10

Nicolas : 10/10

Chris : 9/10

Fauve : 9/10

Les notes techniques :

Jean-Marc : 9/10

Nicolas : 9/10

Chris : 9/10

Fauve : 10/10

Total : 75

Cumul : 147

Élodie Gossuin et Christian Millette

Danse 1 :

L'ex-Miss s'est rendue au Canada, sur les traces de l'enfance de son complice. La maman du danseur ne savait pas qu'il devait venir et est très émue de le voir ! Les parents de Christian ont eu une école de danse et ont été ses coachs. Il a commencé dès 4 ans et était "une star dans le milieu de la danse". On le revoit dans son école et on apprend qu'il a déjà été harcelé et que c'était difficile.

Le couple se lance sur une danse contemporaine au son de Coldplay.

Chris dit qu'Elodie a été "comme une maman" et avait un côté protecteur, il dit bravo pour la prestation. Jean-Marc dit que "techniquement il y avait pas la magie" mais que c'était "très touchant". Tout le monde est ému de l'histoire de Christian...

Les notes artistiques :

Jean-Marc : 8/10

Nicolas : 8/10

Chris : 7/10

Fauve : 8/10

Les notes techniques :

Jean-Marc : 7/10

Nicolas : 5/10

Chris : 7/10

Fauve : 6/10

Total : 56

Danse 2 :

Le couple se lance sur un quick-step au son de... Benny Hill !

"La technique était pas présente à tous les plans" mais Fauve a ri et salue le show. "Techniquement c'est une vraie cata", dit Jean-Marc, hilare ! "Un sauvetage en mer proche de la noyade", ajoute Nicolas. La prestation était très très difficile...

Les notes artistiques :

Jean-Marc : 7/10

Nicolas : 7/10

Chris : 5/10

Fauve : 7/10

Les notes techniques :

Jean-Marc : 4/10

Nicolas : 4/10

Chris : 5/10

Fauve : 6/10

Total : 45

Cumul : 101

Au classement, Lenni-Kim et Marie Denigot sont premiers.

A l'issue de la soirée, le couple éliminé est celui formé par Joy Esther et Anthony Colette !

