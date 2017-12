DALS 8, la finale : Agustin Galiana grand gagnant, Lenni-Kim battu d'un cheveu !

C'était le grand jour ! Mercredi 13 décembre 2017, TF1 diffusait la grande finale de Danse avec les stars 8. Les finalistes Tatiana Silva, Lenni-Kim et Agustin Galiana ont tout donné afin de succéder au gagnant de la saison 7 Laurent Maistret.

Retour sur cette sublime soirée !

Tatiana Silva et Christophe Licata

Danse 1 : Pour sa première danse de la finale, Tatiana Silva doit exécuter un chacha au son de Magnolia Forever de Claude François. Lors des répétitions, Tatiana a confié qu'elle se sentait portée par cette chorégraphie et qu'elle rêvait de repartir avec le trophée de Danse avec les stars 8. Sur le parquet, la jeune femme ne cesse de sourire et virevolte avec aisance sur le tube disco. Christophe Licata a de quoi être fier de son élève qui ne cesse de s'améliorer !

Jean-Marc Généreux a repéré quelques soucis mais globalement, il est conquis. Chris Marques parle d'une progression splendide mais il aimerait qu'elle "lâche les chevaux". Ses pas étaient trop dans la lenteur selon lui ! "On ne blague pas en finale", ajoute-t-il sous les huées du public.

Les notes artistiques :

Nicolas Archambault : 9/10

Jean-Marc Généreux : 9/10

Fauve : 10/10

Chris Marques : 9/10

Les notes techniques :

Nicolas Archambault : 8/10

Jean-Marc Généreux : 9/10

Fauve : 8/10

Chris Marques : 8/10

Total : 70

Danse 2 : Pour sa seconde danse de finale, la sublime présentatrice de la météo a décidé de refaire sa danse contemporaine sur What About Us de Pink, une performance qu'elle avait réalisée une première fois lors du deuxième prime time de l'aventure. "C'est une chorégraphie qui m'a énormément touchée. Je pense que c'est là que j'ai eu mes premiers déclics", a lancé Tatiana à son partenaire comblé par ce choix. Christophe Licata veut vraiment que l'on voie l'évolution de sa partenaire lors de la finale. "J'ai trop hâte d'y être, ça me fait des frisons (...) Je l'aime beaucoup cette chorégraphie", a-t-il ajouté avec le sourire aux lèvres.

Sur scène, Tatiana réussit incontestablement son pari. L'évolution ne peut être niée. Tatiana a enfin lâché les chevaux pour le plus grand plaisir des jurés et de son partenaire. "Tu es venue en Miss météo, tu repars en danseuse de haut niveau", lâche Jean-Marc Généreux en larmes. Fauve Hautot est estomaquée, Chris Marques estime que c'était "spectaculaire".

Les notes artistiques :

Nicolas Archambault : 10/10

Jean-Marc Généreux : 10/10

Fauve : 10/10

Chris Marques : 10/10

Les notes techniques :

Nicolas Archambault : 10/10

Jean-Marc Généreux : 10/10

Fauve : 10/10

Chris Marques : 10/10

Total : 80

Total des deux prestations : 150

Agustin Galiana et Candice Pascal

Danse 1 : Pour sa première danse très attendue, celui qui semble être le chouchou du public propose une samba au son de Mi gente de J Balvin et Willy William. L'enjeu est de taille pour Agustin et le comédien et chanteur le sait bien. S'il réussit cette nouvelle chorégraphie et qu'il conquiert à nouveau le coeur du public et du jury, il aura toutes des chances d'aller jusqu'au freestyle final. Du coup, une fois de retour sur le parquet, le bel hidalgo offre une prestation léchée pour le plus grand bonheur de sa partenaire Candice Pascal.

Après la prestation, Jean-Marc Généreux trouve la performance "oufissime". Fauve Hautot et Nicolas Archambault sont du même avis. Pour les jurés, le duo commence la finale sur les chapeaux de roues.

Les notes artistiques :

Nicolas Archambault : 10/10

Jean-Marc Généreux : 10/10

Fauve : 10/10

Chris Marques : 9/10

Les notes techniques :

Nicolas Archambault : 9/10

Jean-Marc Généreux : 9/10

Fauve : 9/10

Chris Marques : 9/10

Total : 75

Danse 2 : Agustin fait son retour avec un paso doble qu'ils avaient proposé ensemble sur Ameksa des Taalbi Brothers, un bel hommage à sa grand-mère disparue il y a huit ans. "Je trouve que c'est une très bonne idée de la refaire, surtout que ta famille doit être très fière que tu sois en finale", a réagi la belle Candice, emballée par ce choix même si elle n'a pas oublié de rappeler au beau trentenaire que Fauve Hautot et Jean-Marc Généreux n'avaient pas été totalement emballés la première fois. Cette fois, il va falloir plus d'explosivité dans l'interprétation !

Après une prestation impeccable - et acclamée par les spectateurs - où Agustin a fait attention aux détails et à l'intention, Chris Marques trouve que tout a été amélioré par rapport à la première présentation de cette danse. "Tout ce qui représente l'Espagne était là ce soir", lâche-t-il dans la foulée. Fauve a été super émue, Nicolas est impressionné...

Les notes artistiques :

Nicolas Archambault : 10/10

Jean-Marc Généreux : 10/10

Fauve : 10/10

Chris Marques : 10/10

Les notes techniques :

Nicolas Archambault : 10/10

Jean-Marc Généreux : 10/10

Fauve : 10/10

Chris Marques : 10/10

Total : 80

Total des deux prestations : 155

Lenni-Kim et Marie Denigot

Danse 1 : Pour sa première danse, Lenni-Kim a préparé une valse au son de Perfect duet de Beyoncé et Ed Sheeran. Sur scène, le jeune homme se donne à 100% pour ne pas être éliminé avant la dernière ligne droite. Avec l'aide de sa complice Marie Denigot, le jeune et talentueux québécois enchaîne les pas avec précision et détermination. L'émotion est en plus au rendez-vous, le pari est largement gagné !

Après la prestation, Chris Marques assume de dire qu'il est "bluffé" par ce "tour de force". Nicolas Archambault est, comme très souvent, d'accord avec ce qui a été dit juste avant lui. Fauve trouve que techniquement parlant, c'est du "béton armé".

Les notes artistiques :

Nicolas Archambault : 10/10

Jean-Marc Généreux : 10/10

Fauve : 10/10

Chris Marques : 9/10

Les notes techniques :

Nicolas Archambault : 10/10

Jean-Marc Généreux : 9/10

Fauve : 10/10

Chris Marques : 9/10

Total : 77

Danse 2 : C'est avec un quickstep sur la musique de La La Land, une performance qu'il avait déjà livré lors du tout premier prime de la saison, que le jeune artiste québécois a décidé de conquérir le public et les jurés ce soir pour sa deuxième danse. Il veut montrer à quel point il a progressé au fil des semaines. Marie Denigot s'est montrée comblée par ce choix lorsque Lenni-Kim lui a annoncé la bonne nouvelle en fin de semaine dernière. Elle lui a toutefois demandé de travailler "la propreté de la danse", tous les petits détails techniques. "Il faut que ce soit irréprochable !", a-t-elle estimé.

Une fois sur scène, tout est nickel. La complicité est évidente, l'énergie est constante et la précision est au rendez-vous. C'est une standing ovation qui met un point final à leur danse. "J'adore te voir danser", commente Nicolas Archambault. "On est sur un truc de ouf, c'était spectaculaire", lâche Jean-Marc Généreux.

Les notes artistiques :

Nicolas Archambault : 10/10

Jean-Marc Généreux : 10/10

Fauve : 10/10

Chris Marques : 10/10

Les notes techniques :

Nicolas Archambault : 10/10

Jean-Marc Généreux : 10/10

Fauve : 10/10

Chris Marques : 10/10

Total : 80

Total des deux prestations : 157

A l'issue du vote du public et des notes des juges, les finalistes sont désignés : Agustin Galiana et Lenni-Kim. Tatiana Silva est donc éliminée aux portes de la victoire.

Le Freestyle

Lenni-Kim et Marie Denigot

Pour le freestyle, Lenni-Kim et Marie ont choisi de faire un cocktail de danses sur un medley. Le but est simple, en choisissant cette formule en guise de dernière danse, la charmante chorégraphe a voulu montrer que son jeune partenaire était un danseur complet. Paso doble, rumba, foxtrot, samba et danse contemporaine, tout y passe pour impressionner le plus grand nombre ! Sur la piste de danse, c'est un carton plein... Lenni-Kim semble certes très concentré mais le tout est très charmant.

Agustin Galiana et Candice Pascal

Le couple a choisi une danse libre sur Shape Of My Heart de Sting afin de terminer la compétition en beauté. L'émotion est palpable lorsque le duo entame sa toute dernière danse du concours. Quelle complicité entre les deux danseurs, quelle élégance ! "J'ai trouvé ça tendre et connecté", lâche Chris Marques à l'issue de cette dernière danse.

A l'issue du vote, le public a tranché : c'est Agustin Galiana et Candice Pascal qui remportent la compétition avec 50,33% des votes.