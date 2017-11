DALS 8 : Sinclair éliminé, Tatiana vole, Joy Esther remporte le porté

Ce samedi 18 novembre, les téléspectateurs de TF1 retrouvaient un nouveau numéro de l'émission Danse avec les stars, saison 8, présentée par Sandrine Quétier en duo avec Karine Ferri. Ce 6e prime, dit de la Family Choice car les proches font le choix des chansons, a vu s'affronter les 7 célébrités encore en lice : Joy Esther, Agustin Galiana, Elodie Gossuin, Camille Lacourt, Lenni-Kim, Tatiana Silva et Sinclair.

Les membres du jury, Chris Marques, Jean-Marc Généreux, Nicolas Archambault et Fauve Hautot ont distribué bons et mauvais points ainsi que des conseils précieux pour la suite de l'aventure. De plus, chaque couple a exécuté un porté lors d'une épreuve à part et les juges ont donné 20 points supplémentaires. Le total des points compte aussi ceux donnés la semaine dernière.

Lenni-Kim et Marie Denigot

Le jeune québécois, qui fait forte impression depuis le début de la compétition, affronte ce nouveau prime avec... une rumba. C'est la première fois qu'il fait cette danse latine. Il va danser sur Maman, de Louane. C'est sa grand-mère, "très fière", qui souhaite qu'il danse pour rendre hommage à sa maman, "sa première femme". Surprise, sa grand-mère a fait le déplacement en France alors qu'elle a peur de l'avion !

Chris reconnait un vrai travail mais lui dit de faire "attention au corps, au tronc, très en bloc" mais trouve "admirable" ce qu'il fait pour son âge. Nicolas le trouve "bluffant" tout comme Fauve. Celle-ci lui dit qu'il doit "trouver son corps" et faire attention à ses bras.

Les notes artistiques :

Jean-Marc : 10/10

Nicolas : 10/10

Chris : 7/10

Fauve : 9/10

Les notes techniques :

Jean-Marc : 8/10

Nicolas : 9/10

Chris : 7/10

Fauve : 10/10

Total : 70

Cumul : 148

Élodie Gossuin et Christian Millette

L'ex-Miss France, qui a encore du mal à faire ses preuves sur la piste de danse malgré une volonté de bien faire, va tenter de séduire le jury avec un foxtrot. C'est au son du tube Libérée, délivrée, tiré du film La Reine des Neiges, qu'elle se lance. Un choix qu'elle doit à ses enfants, Léonard et Joséphine ! D'ailleurs, elle aimerait danser "en princesse" pour faire ce cadeau à ses enfants.

Elodie Gossuin, habillée en Elsa, a épaté Jean-Marc, "sidéré" même si la technique lui "a parfois glacé le sang". Fauve trouve la candidate gracieuse mais lui dit qu'elle doit gagner en confiance. Nicolas évoque lui "un peu de crainte" de la part d'Elodie Gossuin.

Les notes artistiques :

Jean-Marc : 7/10

Nicolas : 7/10

Chris : 7/10

Fauve : 8/10

Les notes techniques :

Jean-Marc : 7/10

Nicolas : 7/10

Chris : 5/10

Fauve : 7/10

Total : 55

Cumul : 109

Camille Lacourt et Hajiba Fahmy

Le nageur, qui reste encore trop raide sur la piste, poursuit son bonhomme de chemin dans la compétition. De retour avec sa partenaire habituelle, il va essayer de trouver grâce auprès des juges en s'élançant sur une valse. La chanson choisie est We are the champions de Queen, choisie par ses amis. Il est surpris en répétitions par "une vitesse de ouf".

Fauve trouve que "c'est de mieux en mieux" et voit "les efforts", elle lui conseille de travailler le porté. Jean-Marc trouve que c'est sa "meilleure performance à ce jour". Chris souligne de l'amélioration.

Les notes artistiques :

Jean-Marc : 7/10

Nicolas : 8/10

Chris : 5/10

Fauve : 7/10

Les notes techniques :

Jean-Marc : 6/10

Nicolas : 6/10

Chris : 4/10

Fauve : 7/10

Total : 50

Cumul : 87

Tatiana Silva et Christophe Licata

La jolie Miss Météo de TF1, qui est dans les favorites, poursuit l'aventure avec un quickstep. Sur cette danse, son partenaire lui a dit clairement : "Je vais te faire voler." La pression est énorme ! La jolie brune danse sur All I want for christmas de Mariah Carey, choisie par son frère, venu spécialement du Cap-Vert pour la voir !

"Attention au cadre", prévient Chris. Jean-Marc dit de la candidate que c'était comme "un A380" sur la piste de danse ! "Des petits cafouillages de technique entre les beaux moments, sentiment mitigé", dit Nicolas.

Les notes artistiques :

Jean-Marc : 8/10

Nicolas : 8/10

Chris : 8/10

Fauve : 8/10

Les notes techniques :

Jean-Marc : 6/10

Nicolas : 6/10

Chris : 6/10

Fauve : 8/10

Total : 58

Cumul : 119

Joy Esther et Anthony Colette

La comédienne, qui est retournée passer un peu de temps dans la maison de son enfance, va tenter une samba. Elle dansera au son du tube Wanna be startin' somethin' de Michael Jackson. Une chanson choisie par son frère, car elle l'a "soûlé" pendant longtemps avec. "Michael c'est ma vie", a-t-elle même confié. Pour la mise en scène, c'est un clin d'oeil à la série Stranger Things.

Nicolas a beaucoup aimé la danse et souligne la maturité de la candidate. "J'aime te voir performer", dit-il. "C'est une vraie chorégraphie de samba", dit Chris même si il souligne qu'elle était un peu perdue sur la fin. Jean-Marc Généreux totalement sous le charme, se demande "comment les strass ont tenu sur la robe". Fauve souligne "quelques couacs" mais a aimé.

Les notes artistiques :

Jean-Marc : 8/10

Nicolas : 9/10

Chris : 8/10

Fauve : 8/10

Les notes techniques :

Jean-Marc : 7/10

Nicolas : 8/10

Chris : 7/10

Fauve : 8/10

Total : 63

Cumul : 137

Sinclair et Denitsa Ikonomova

Le chanteur, qui progresse doucement, se lance cette fois sur un jive. Une danse qui le met, sincèrement, en joie ! Sinclair, qui disait récemment avoir besoin de faire de la télé pour pouvoir continuer à pratiquer son métier de chanteur, danse sur Wake me up de Wham!, choisie par son papa mais annoncée par ses amis venus le voir en répétitions. "George Michael m'a donné envie de chanter", dit Sinclair.

Fauve dit avoir adoré "l'energie" que "c'était fun" mais ajoute que "ça manque de rebond", ce que confirme Nicolas. En revanche, surprise, Chris a beaucoup aimé ! "J'ai kiffé", dit-il !

Les notes artistiques :

Jean-Marc : 7/10

Nicolas : 8/10

Chris : 7/10

Fauve : 9/10

Les notes techniques :

Jean-Marc : 5/10

Nicolas : 5/10

Chris : 6/10

Fauve : 7/10

Total : 54

Cumul : 99

Agustín Galiana et Candice Pascal

Le bel espagnol, qui fait craquer les téléspectateurs depuis son entrée dans la compétition et qui fait lui aussi figure de favori, danse cette semaine sur un paso doble, en hommage à sa grand-mère, Carmen, qui dansait toujours sur cette danse. Il va danser, torse nu sous un costume de torero, sur une musique traditionnelle.

"La passion était là mais ça manquait de fuego", dit Jean-Marc. "Problème de bassin", dit Fauve. "Manque de puissance", ajoute Nicolas. Malgré ces remarques qui ne semblent pas positives, ils ont aimé la prestation.

Les notes artistiques :

Jean-Marc : 9/10

Nicolas : 8/10

Chris : 10/10

Fauve : 9/10

Les notes techniques :

Jean-Marc : 9/10

Nicolas : 9/10

Chris : 9/10

Fauve : 9/10

Total : 72

Cumul : 160

Lors de l'épreuve du porté, c'est le couple formé par Joy Esther et Anthony qui a remporté les vingt points supplémentaires. Ils cumulent 157 points au total.

Au classement, Agustin et Candice sont premiers.

A l'issue de la soirée, le couple éliminé est Sinclair et Denitsa.

