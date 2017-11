DALS 8 : Tatiana Silva femme fatale, Arielle Dombasle éliminée !

A l'occasion de la diffusion des NRJ Music Awards ce week-end, Danse avec les stars 8 était diffusée ce jeudi 2 novembre 2017, sur TF1.

Ce nouveau prime, présenté par Sandrine Quétier et Jean-Luc Reichmann, était placé sous le signe de la semaine des juges. Les candidats ont eu la chance d'être coachés par les membres du jury. Et, comme l'an dernier, ils ont également pu partager quelques pas de danse avec l'un d'eux. Résumé de la soirée !

Agustin Galiana et Candice Pascal : 50 nuances de rumba

Fauve Hautot a accompagné Augustin Galiana afin de lui enseigner une danse latine : la rumba. Sa mission ? Etre plus concentré et contrôlé. Une difficulté pour le beau brun qui avait peur de montrer sa sensibilité. Très ému, il était pourtant déterminé à dévoiler cet autre côté de lui.

C'est une fois de plus une prestation envoûtante qu'il a livrée sur I don't wanna live forever de Taylor Swift et Zayn Malik (extrait de la BO de Fifty Shades Darker). Très séducteur, il a su charmer et dompter ses deux partenaires Candice Pascal et Fauve Hautot sur la piste de danse avec ses pas plein de grâce. "Tu as des qualités de danseur indéniables", a confié Jean-Marc Généreux. Et de préciser qu'il a su jongler entre son énergie brute et son énergie sophistiquée. Chris Marques a mis en avant le fait qu'il a réussi deux pas incroyablement techniques.

Les notes artistiques :

Jean-Marc : 9/10

Nicolas : 9/10

Chris : 8/10

Les notes techniques :

Jean-Marc : 7/10

Nicolas : 8/10

Chris : 7/10

Total : 48

Camille Lacourt et Hajiba Fahmy : Pas le grand amour avec le jive

Camille Lacourt devait filer encore plus droit cette semaine. La raison ? Il était coaché par Chris Marques et pas sur la plus simple des danses. En effet, c'est un jive qu'il devait réaliser, la plus rapide des danses. Et sans surprise, le papa de Jackson (1 an) n'a rien laissé passer concernant la technique afin que le beau blond ne soit pas parmi les derniers une fois de plus.

C'est sur Marry You de Bruno Mars que l'ancien nageur français s'est lancé. Encore une fois, il a mis toute la bonne volonté du monde afin d'offrir la meilleure prestation possible. Sur une ambiance bal de fin d'année, Camille Lacourt devait tenter de séduire sa partenaire entre deux sauts. Malheureusement, ce n'était pas suffisant techniquement pour Nicolas Archambault. Fauve Hautot l'a félicité pour sa "vraie chorégraphie de jive", tout en précisant qu'il était "un peu raide". Quoi qu'il arrive, il s'est amusé et ça s'est vu.

Les notes artistiques :

Jean-Marc : 8/10

Nicolas : 7/10

Fauve : 9/10

Les notes techniques :

Jean-Marc : 4/10

Nicolas : 4/10

Fauve : 5/10

Total : 37

Tatiana Silva et Christophe Licata : Une rumba torride

Gros défi pour l'introvertie Tatiana Silva. Cette semaine, la Miss Météo de TF1 devait danser une rumba avec Christophe Licata et Nicolas Archambault sur I Feel It Coming de The Weeknd. Son but ? Les séduire et être une femme fatale. Une grosse mission pour celle qui ne se juge pas du tout prédatrice dans la vie : "J'ai toujours été fidèle en amour (...). La femme qui jette, qui joue, ce n'est pas du tout moi. Cette chorégraphie est complexe pour moi."

Pourtant, Tatiana Silva s'en est tirée comme une chef. C'est sur un lit et sous une "pluie" que leur chorégraphie a débuté. Tout en sensualité, elle a fait sortir la femme fatale qui est en elle et a joué avec ses partenaires afin de livrer un show torride. "Ce n'était pas chaud, c'était brûlant", a lancé Jean-Marc Généreux. Il lui a tout de même fait remarquer qu'il ne fallait pas qu'elle hésite à se perdre dans les yeux de ses partenaires. Fauve Hautot l'a félicitée pour ses progrès en technique, tandis que Chris Marques lui a reproché de trop faire attention à ce qu'elle faisait.

Les notes artistiques :

Jean-Marc : 8/10

Fauve : 8/10

Chris : 8/10

Les notes techniques :

Jean-Marc : 7/10

Fauve : 7/10

Chris : 6/10

Total : 44

Lenni Kim et Marie Denigot : Un jive qui ne prend pas l'eau

On espère que Lenni-Kim n'était pas trop épuisé en début de semaine. L'ancien candidat de The Voice Kids devait réaliser l'une des danses les plus énergiques : un jive. C'est Jean-Marc Généreux qui s'est joint à Marie Denigot et lui afin d'enflammer la piste de danse. Et il n'a pas lâché son protégé afin qu'il ne soit pas mou et qu'il mise aussi sur l'interprétation.

Comme à son habitude, le chanteur s'est donné à 100% afin de séduire le jury et le public, sur le titre Tutti Frutti de Little Richard. Il a enchaîné les pas avec une vitesse incroyable et sans erreur. durant son tableau sur le thème des marins. Pas de noyade donc pour le jeune homme qui a fait mouche autant au niveau de l'interprétation que sur la danse. "J'ai adoré", a admis Chris Marques, avant de souligner que sa technique était irréprochable. Même son de cloche du côté de Nicolas Archambault et Fauve Hautot qui ont salué sa fraîcheur et son énergie. "Pour moi, c'est presque un carton plein", a ajouté la divine rousse.

Les notes artistiques :

Nicolas : 10/10

Fauve : 9/10

Chris : 9/10

Les notes techniques :

Nicolas : 9/10

Fauve : 9/10

Chris : 8/10

Total : 54 points

Elodie Gossuin et Christian Millette : une vale qui donne le sourire

Oubliée son tango à l'issue duquel elle a terminé topless, c'est à une valse viennoise qu'Elodie Gossuin s'est frottée cette semaine. Coachée par Jean-Marc Généreux, la belle blonde avait pour mission d'être la plus gracieuse possible et de ne pas avoir le visage fermé. Jean-Marc Généreux a donc tenté de lui redonner le sourire après sa prestation décevante de la semaine passée.

Il faut croire qu'il avait la bonne formule car Elodie Gossuin était plus lumineuse que jamais lors de sa prestation sur J'envoie valser. Tout en douceur, l'ancienne Miss, sublime dans sa robe noire et blanche, a envoyé valser les anciennes critiques et ça lui a réussi. "Je t'ai trouvée beaucoup plus libre et à l'aise. C'était d'une fluidité dingue", a confié Fauve. Chris Marques a expliqué qu'elle avait beaucoup progressé malgré ses erreurs dans les pas. Et Nicolas Archambault a avoué qu'il était heureux de la voir enfin sourire sincèrement, de quoi lui faire presque oublier les soucis techniques.

Les notes artistiques :

Nicolas : 8/10

Fauve : 8/10

Chris : 6/10

Les notes techniques :

Nicolas : 6/10

Fauve : 7/10

Chris : 5/10

Total : 40

Joy Esther et Anthony Colette : un gracieux foxtrot

Après leur sublime danse contemporaine samedi dernier, l'actrice de Nos chers voisins et son partenaire devaient réaliser un foxtrot avec l'aide de Nicolas Archambault. Un défi pour Joy Esther qui devait proposer une interprétation irréprochable. "On veut aller sur une Joy qui est vraie", a confié le juré. Mission réussie puisque le titre Si t'étais là de Louane lui rappelait une rupture douloureuse sur laquelle elle s'est appuyée pour se livrer.

La jeune femme a assuré sur la piste de danse. C'est tout en sensualité qu'elle a réalisé la chorégraphie avec ses deux partenaires, sublime dans sa robe blanche de princesse. Nicolas Archambault voulait de la grâce et il en a eu. Chris Marques a cependant regretté qu'elle mise tout sur l'interprétation.

Les notes artistiques :

Jean-Marc : 8/10

Fauve : 8/10

Chris : 8/10

Les notes techniques :

Jean-Marc : 7/10

Fauve : 8/10

Chris : 6/10

Total : 45

Sinclair et Denitsa Ikonomova : Un véritable fauve !

Sinclair devait avoir la tête qui tourne cette semaine. En plus de sa sublime partenaire Denitsa Ikonomova, le roi du funk devait danser avec la belle Fauve Hautot sur un tango. Une danse très sensuelle. Son but ? Dominer les deux danseuses. Une chose pas si simple que ça pour l'ex-juré de Nouvelle Star. Mais Denitsa et Fauve ne l'ont pas lâché et elles ont bien fait !

Sinclair a su guider ses partenaires lors de sa prestation sur Hotel California des Eagles. Charme, sensualité, dominance... tous les ingrédients y étaient. C'est donc très ému qu'il a terminé son show. "J'ai été assez impressionné par le fait que tous les pas étaient très techniques", a lancé Chris Marques. Il a ensuite expliqué qu'il souhaitait voir son caractère plus explosif, un avis pas vraiment partagé par Nicolas Archambault. "A mon avis, c'était ta plus grande performance de la saison", a-t-il déclaré.

Les notes artistiques :

Jean-Marc : 7/10

Nicolas : 8/10

Chris : 5/10

Les notes techniques :

Jean-Marc : 7/10

Nicolas : 7/10

Chris : 5/10

Total : 39

Arielle Dombasle et Maxime Dereymez : une rumba féérique

L'amour était au rendez-vous pour Arielle Dombasle. Cette semaine, c'est la rumba, la danse de l'amour, qu'elle a dû apprendre en compagnie de Maxime Dereymez et Chris Marques. Un changement de registre pour la candidate qui devait, pour une fois, avoir les pieds ancrés au sol.

Mais une fois de plus, elle ne semblait avoir aucune difficulté sur la piste. C'est la grâce qui a caractérisé sa prestation sur Ma révérence de Véronique Sanson. Divine dans une petite robe bleue, elle a charmé ses deux partenaires et le public. Intensité et émotion étaient au rendez-vous. Nicolas Archambault aurait tout de même voulu voir plus de rythme et d'ondulations. Jean-Marc Généreux a également souligné que ses hanches étaient un peu "muettes". Fauve, elle, a retenu la grâce et la féminité de la compagne de BHL.

Les notes artistiques :

Jean-Marc : 7/10

Nicolas : 7/10

Fauve : 8/10

Les notes techniques :

Jean-Marc : 6/10

Nicolas : 6/10

Fauve : 7/10

Total : 41

L'heure de l'élimination a sonné, le public a voté. Et c'est Arielle Dombasle et Maxime Dereymez qui sont ce soir éliminés.

Rendez-vous la semaine prochaine pour suivre les aventures des candidats de DALS 8 !