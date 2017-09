DALS 8 : Un danseur sexy a participé à un célèbre jeu télé !

Hajiba Fahmy, Jordan Mouillerac et Anthony Colette sont les trois nouveaux danseurs de la saison 8 de Danse avec les stars et l'un d'entre eux a participé avec ses proches à un jeu culte de la télévision : Une famille en or.

Jordan Mouillerac, sa soeur Déborah, son père Gilles ainsi que ses cousins Arnaud et Florent ont figuré dans le programme le 27 mars 2013, il y a donc plus de quatre ans. Âgé de 19 ans à l'époque, le champion de France Salsa 2013 et 2017 qui a participé aux Jeux mondiaux de la danse en Colombie en 2013 était déjà très à l'aise devant les caméras. Tellement à l'aise d'ailleurs qu'il n'a pas hésité à faire une démonstration de danse face à Christophe Dechavanne, avec la coprésentatrice Cicy. "C'est ce qui s'appelle savoir danser", a même commenté le célèbre animateur.

"Au début, c'était pour aller voir les filles et après, je me suis passionné. C'est ma passion mais c'est aussi mon métier", a-t-il tout d'abord expliqué. Puis, il a dévoilé ce qu'il savait faire : "J'ai commencé cette année à enseigner la salsa, les danses latino mais aussi les danses de salon latines et standard. Je danse aussi la valse, le tango, la valse viennoise, le quickstep", a-t-il expliqué dans l'émission. Et il est amusant d'imaginer qu'à l'époque, il était très loin de se douter qu'il finirait par danser sur la même chaîne dans un des programmes très regardés.

C'est donc officiel, comme nous l'avions indiqué, Arielle Dombasle, Sinclair, Lenni-Kim, Camille Lacourt et Agustin Galiana, Élodie Gossuin, la Miss Météo de TF1 Tatiana Silva, la comédienne Joy Esther, Vincent Cerutti et sa chérie Hapsatou Sy participeront au show. Les téléspectateurs ont également appris pendant l'émission que Sinclair danserait avec Denista Ikonomova.