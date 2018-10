DALS 9 : Anouar Toubali et Carla Ginola éliminés, les téléspectateurs indignés

Samedi 6 octobre 2018, TF1 diffusait le deuxième prime de Danse avec les stars 9. Après une nouvelle semaine d'entraînement,Pamela Anderson, Basile Boli, Carla Ginola, Jeanfi Janssens, Lio, Héloïse Martin, Iris Mittenaere, Vincent Moscato, Clément Rémiens, Terence Telle et Anouar Toubali ont présenté leur deuxième danse, au cours de laquelle figurait une figure imposée par les juges. Une difficulté supplémentaire qui a été relevée avec plus ou moins de succès. Si leur prestation a impressionné les membres du jury, Anouar Toubali et Carla Ginola ont été éliminés de la compétition, une injustice selon de nombreux téléspectateurs.

C'est un paso doble que la star de Taxi 5 et sa partenaire Emmanuelle Berne ont réalisé hier soir. S'il craignait de ne pas réussir à mettre en avant son côté dominateur et viril, Anouar Toubali a réussi à s'imposer lors de son show et a donc eu une moyenne de 30 points. Même situation pour Carla Ginola qui a impressionné avec son cha-cha et récolté 33 points. Pourtant, tous deux étaient sur la sellette face à Terence Telle (qui s'était également très bien débrouillé) et ont dû faire quelques pas sur un quickstep afin de convaincre le public de les laisser poursuivre l'aventure.

Cela n'a pas été suffisant puisque c'est le partenaire de Fauve Hautot qui a été sauvé. Un résultat qui a été largement critiqué sur Twitter. Selon les internautes, c'est Jeanfi Janssens, Basile Boli ou Vincent Moscato qui aurait dû quitter la compétition. "Sérieux les gens qui votent pour les plus populaires ou les plus drôles, apprenez à juger le niveau de danse au lieu de juger la popularité des gens ! Les départs d'hier n'étaient pas du tout mérités", "#DALS Anouar méritait vraiment de rester il avait sa place !", "Donc Carla Ginola qui danse super bien avec la grâce et l'élégance et Anouar Toubali hyper attachant et qui bouge beaucoup plus que Vincent Moscato Basile Boli et Jeanfi Janssens réunis sont éliminés de #DALS ? Faut m'expliquer là... ils vont cruellement manquer à l'émission", a-t-on notamment pu lire.