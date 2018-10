DALS 9 : Basile Boli éliminé, Pamela Anderson sensuelle, décroche le gros lot !

Les téléspectateurs avaient encore rendez-vous avec Danse avec les stars 9. Pour ce nouveau prime, Pamela Anderson (absente la semaine dernière pour cause de blessure), Basile Boli, Jeanfi Janssens, Héloïse Martin, Iris Mittenaere, Clément Rémiens et Terence Telle étaient encore en piste pour tenter de remporter le titre de meilleur danseur de cette édition. Alors, que s'est-il passé lors de ce samedi 27 octobre ?

Basile Boli et Katrina Patchett

Après avoir ému le plateau la semaine dernière, l'ancien footballeur et sa partenaire espèrent bien faire une nouvelle fois vibrer le public. "J'aimerais bien sortir du bas du classement, je commence à en avoir marre. Je veux danser pour le public, les juges mais surtout pour Katrina, pour tout ce qu'elle m'a apporté", dit-il en intro. C'est sur un quickstep qu'ils se lancent au son du générique de Ma sorcière bien aimée.

"C'est la spontanéité, la sincérité qui me touchent mais aussi le sérieux, vous me touchez profondément, vous faites un effort. L'objectif est atteint malgré un peu d'épaules", dit Patrick. "C'est pas donné à tout le monde l'aisance dans le mouvement, vous bougez c'est beau mais c'est une compétition et on veut arriver aux échelons plus haut donc c'est plus suffisant", dit Chris.

Patrick Dupond : 7/10

Shy'm : 8/10

Chris Marques : 5/10

Jean-Marc : 6/10

Total : 26

Terence Telle et Fauve Hautot

Le mannequin, qui est parmi les favoris de la compétition, doit cette semaine se déhancher sur un tango argentin. Une danse très sensuelle pour laquelle il peut s'estimer heureux d'être avec la belle et talentueuse Fauve. C'est au son de Lullaby de The Cure. Une prestation qui se termine par les juges tous levés !

"Faut vraiment lâcher les chevaux, c'est de mieux en mieux, il y a moyen d'avoir encore plus de fusion avec Fauve", lui dit Patrick qui se lève pour lui montrer un exemple avec la danseuse. "Les ingrédients sont bons, le plat est bon et on a ça de la parfait salaison. Petit bémol, tu as été un peu trop focus sur Fauve, projette ton regard", lui dit Shy'm.

Patrick Dupond : 8/10

Shy'm : 8/10

Chris Marques : 8/10

Jean-Marc : 8/10

Total : 32

Jeanfi Janssens et Marie Denigot

Si l'humoriste sait que sa place est encore en danger auprès des juges - moins des téléspectateurs qui votent en masse pour le soutenir - ses efforts se sont accentués au fil des semaines et pour ce nouveau prime il doit réaliser un paso doble. Une danse sur la b-o de Superman.

"Tu as pas sauvé la technique, les pieds ça allaient pas, les mouvements étaient caricaturés, c'était une super cata", lâche Jean-Marc. "Elle est où la danse, il est où le coeur, vous aviez peur de vous jeter à genoux, c'était presque trop appris", dit Patrick. Les deux soulignent que les deux précédentes prestations étaient d'un meilleur niveau.

Il est le dernier du classement après les prestations.

Patrick Dupond : 5/10

Shy'm : 5/10

Chris Marques : 3/10

Jean-Marc : 5/10

Total : 18

Pamela Anderson et Maxime Dereymez

Grande absente du parquet de DALS la semaine dernière, l'actrice, mannequin et activiste veut prouver qu'elle a toute sa place dans la compétition. On la retrouve avec une chevelure brune comme les ténèbres ! La danse choisie est un tango argentin. Une danse qui est "un jeu de jambes" comme le souligne Maxime. Heureusement, la star a repris du poil de la bête et se sent d'attaque. "Je veux qu'on remarque qu'on a travaillé très fort", dit Pamela. Ils dansent sur le générique de La famille Addams.

"Revenir avec une telle prestation, après une blessure, c'est culotté et très courageux, vous étiez chez vous ! C'était saisissant, fou...", dit Shy'm. "Moi la blessure, je m'en fous. Je crois qu'on vient de voir le plus beau tango argentin sur dals. Techniquement c'est à couper le souffle", s'emballe Chris. "Un tango argentin sans tricher, c'est bluffant dans les jambes", dit Jean-Marc qui dit qu'elle ne veut pas un rôle de figurante sur l'émission... Les téléspectateurs comprendront le tacle...

Elle obtient le premier 10 de la saison ! Elle termine en première position à égalité avec Héloïse Martin (grâce au marathon de la danse).

Patrick Dupond : 9/10

Shy'm : 10/10

Chris Marques : 9/10

Jean-Marc : 9/10

Total : 37

Iris Mittenaere et Anthony Colette

L'ancienne Miss France et Miss Univers, très à l'aise sur le parquet, va compter sur son partenaire pour réaliser une danse contemporaine. Parmi les points forts de la belle, les juges soulignent la ténacité et, son point faible, son manque d'assurance. Ils dansent au son de Zombie de The Cranberries.

"Tu commences à briser la glace, un petit peu. J'ai envie que tu continues à briser cette coquille et chercher tes tripes" dit Shy'm. "Sur cette performance la technique était très bien, pas parfait, mais j'ai vu de l'attention et du lâcher du prise, on voit la vraie Iris", dit Jean-Marc qui lui dit aussi de garder sa confiance pour la suite.

Patrick Dupond : 9/10

Shy'm : 8/10

Chris Marques : 7/10

Jean-Marc : 9/10

Total : 33

Clément Rémiens et Denitsa Ikonomova

A seulement 21 ans, le favori ultime de la compétition, souvent plus durement noté que ses petits camarades par les juges, se lance cette semaine sur une dynamique samba ! Il ouvre d'ailleurs la compétition et Camille Combal souligne que les juges attendent de lui qu'il soit moins lisse. La chanson choisie est le générique de Scooby doo !

"Une super première performance" avec de "l'énergie" mais, "à l'heure du bilan de la moitié de l'aventure", Chris dit qu'il en veut et qu'il faut "sortir de la zone de confort". Il veut d'ailleurs plus de précision sur des pas techniques. "J'ai trouvé ça pas mal mais je suis d'accord avec Chris quand il dit que ça semble trop facile", dit Shy'm. Patrick est heureux de voir que Clément a écouté ses conseils.

Patrick Dupond : 8/10

Shy'm : 7/10

Chris Marques : 7/10

Jean-Marc : 8/10

Total : 30

Héloïse Martin et Christophe Licata

La jeune comédienne, qui trace tranquillement son chemin dans la compétition, espère sans doute ne pas finir en face-à-face comme la semaine dernière même si les téléspectateurs l'ont largement plébiscitée. Cette semaine, elle affronte un paso doble au son de Thriller de Michael Jackson. Chris prévient, il attend les pas typiques de cette danse, surtout dans les bras.

Shy'm trouve que sur les bras, ce n'était pas ça. Jean-Marc est en revanche très satisfait, disant avoir vu "la fille qui attaque", qui a donné "un show" ! "Plus de tension, d'énergie", lui réclame cependant Chris.

Patrick Dupond : 7/10

Shy'm : 8/10

Chris Marques : 6/10

Jean-Marc : 8/10

Total : 29

Marathon de la danse :

Lors de cette épreuve, de retour pour ce prime de la 9e saison, où tous les candidats s'affrontent pour des points supplémentaires, c'est une salsa qui est demandée. Tous les couples repartent avec des points, 2 au minimum pour le plus mauvais couple, et 14 pour le meilleur.

C'est Héloïse Martin et Christophe Licata qui remportent les 14 points ! Grâce à ses points, l'actrice est 3e au classement.

Face-à-face

Après les votes des téléspectateurs c'est Terence Telle et Basile Boli qui s'affrontent sur Frozen de Madonna.

Malheureusement c'est Basile Boli qui est éliminé avec seulement 24% des voix.