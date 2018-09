DALS 9 - Camille Combal : Le nouvel animateur encensé pour sa première !

Samedi 29 septembre 2018, TF1 nous donnait le coup d'envoi de Danse avec les stars 9 dès 21h. Si de nombreux téléspectateurs attendaient de découvrir les premiers pas d'Iris Mittenaere, Pamela Anderson ou encore de Basile Boli dans la compétition, beaucoup d'autres avaient les yeux rivés sur Camille Combal, le nouvel animateur du show !

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ancien pilier de Touche pas à mon poste sur C8 n'a pas déçu ses admirateurs, très loin de là. Après une entrée pleine d'autodérision et l'affichage d'une complicité évidente avec Karine Ferri et les jurés Shy'm, Jean-Marc Généreux, Chris Marques et Patrick Dupond, Camille Combal a brillé par son humour, ses réparties et sa sympathie tout en tenant avec une réelle aisance les rênes de l'émission.

Face à premier prime time particulièrement réussi pour l'animateur de 37 ans, de nombreuses personnalités ont pris la parole pour féliciter la nouvelle recrue de TF1. De Denis Brogniart à Thierry Moreau en passant par Julien Courbet, tous ont été ravis par le spectacle de qualité offert par Camille Combal durant 3h d'émission.