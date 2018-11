DALS 9 : Chris Marques méconnaissable adolescent, une photo dossier dévoilée

Samedi 17 novembre 2018, TF1 diffusait les quarts de finale de Danse avec les stars 9 . Une soirée riche en rebondissements au cours de laquelle le duo formé par Héloïse Martin et Christophe Licata a été éliminé. Mais ce n'est pas tout : Camille Combal a fait une petite surprise à Chris Marques en dévoilant une photo du coach adolescent !

Le cliché a été diffusé en direct à l'antenne de DALS 9. Dessus, le juré aux vestes toutes plus extravagantes les unes que les autres apparaît méconnaissable. Celui qui est toujours tiré à quatre épingles, coiffé de sa banane arborait un look bien différent dans sa jeunesse. Sweat oversize blanc, lunettes de vue à monture épaisse vissées sur le nez, cheveux touffus... Chris Marques a bien changé !

D'ailleurs, la publication de ce vieux dossier ne l'a pas longtemps amusé. "Oh non, non, non, non, non, non, non. Non, ne faites pas ça", a-t-il lancé au moment où Camille Combal a annoncé avoir en sa possession une photo de lui adolescent. Après avoir esquissé un sourire au moment de la diffusion de l'image, le coach a repris : "Ce n'est pas sympa... C'est dur." Enfin, le juge le pus sévère du programme de la Une a demandé à ce qu'on enlève la photo de l'écran.

Ce n'est pas la première fois que les téléspectateurs de Danse avec les stars découvrent de vieilles photos de Chris Marques. En effet, début novembre 2018, lors d'un prime, les images d'une salsa dansée avec son épouse Jaclyn Spencer dans les années 2000 avaient été dévoilées. "Ma femme n'a pas trop changé mais moi c'est différent oui...", avait-il lancé.