DALS 9: Clément Rémiens et Denitsa Ikonomova gagnants, Iris Mittenaere s'incline

C'était le grand jour ! Samedi 1er décembre 2018, TF1 diffusait la grande finale de Danse avec les stars 9. Les finalistes Iris Mittenaere (Miss France et Miss Univers 2016) et Clément Rémiens (Demain nous appartient) ont tout donné afin de succéder au gagnant de la saison 8, Agustin Galiana.

Retour sur cette sublime soirée animée avec brio par Camille Combal !

Iris Mittenaere et Anthony Colette

Danse 1 : Pour sa première danse de finaliste, Iris Mittenaere va devoir livrer un paso doble. Le mot d'ordre est clair : il va falloir s'amuser sur la piste de danse tout en livrant une prestation soignée. Pour réussir un paso doble, "il faut de l'énergie, du caractère, de la domination" selon Anthony Colette. Une fois sur la piste de danse, l'ex-reine de beauté apparaît divine dans une tenue de reine égyptienne dorée et survole la piste au côté de son partenaire. La connexion et la synchronicité sont impeccables. Elle enchaîne les pas avec une belle maîtrise et son charisme est également indéniable.

Du côté des jurés, Shy'm est époustouflée par l'évolution de l'ex-reine de beauté. Chris Marques a apprécié de voir un condensé de tout ce qu'Iris a appris au cours de la saison. S'il ne peut pas noter cette finale, on sent qu'il aurait été capable de mettre un 10 à la jeune femme.

Danse 2 : Pour sa seconde danse de finale, Iris Mittenaere a décidé de refaire une samba sur Bootylicious des Destiny's Child. "C'est ma danse préférée, c'est la danse que j'ai préféré faire donc j'aimerais bien m'amuser. Je pense que c'est la danse qui a fait un petit déclic chez moi", a-t-elle assuré à Anthony Colette durant les répétitions. Le chorégraphe est emballé sur cette décision et espère qu'ils arriveront à montrer une réelle évolution depuis leur premier passage sur le même titre. Une fois sur scène, Iris Mittenaere, divine dans sa petite robe orange à franges, arrive à se montrer sexy, souriante, déterminée et le public acclame l'ex-Miss Univers. Aucun faux-pas à signaler, c'est un véritable carton pour Anthony et elle !

Du côté des jurés, Patrick Dupond est stupéfait par la prestation. Il remercie Iris Mittenaere pour le travail effectué tout au long de la saison, il la compare à une fleur qui a réussi à s'ouvrir au fur et à mesure. Jean-Marc Généreux aime qu'Iris ait mis ses hanches au service de la musique.

Danse 3 : Pour sa troisième danse de la finale, Iris Mittenaere va livrer une rumba aux jurés de DALS et aux nombreux téléspectateurs du show. Anthony Colette lui demande d'être forte et puissante, il faut qu'elle soit irréprochable côté technique et côté interprétation. "Il faut qu'on arrive à raconter une histoire dans notre manière de danser, et pas juste se regarder", prévient le chorégraphe. Une fois sur scène, c'est sur Ma Déclaration de France Gall que le duo se lance. Iris est magnifique dans sa robe violette avec un haut brillant, Anthony Colette a l'oeil qui pétille face à sa partenaire. Les pas de danse s'enchaînent avec une belle complicité, le duo semble survoler le parquet de DALS.

Après la prestation, Jean-Marc Généreux est ému aux larmes. Il dit que cette danse lui a rappelé pourquoi il aimait autant danser.

Clément Rémiens et Denitsa Ikonomova

Danse 1 : Pour sa première danse très attendue, Clément Rémiens va livrer une danse contemporaine sur un titre d'Orelsan, Basique. Pour cette performance, le jeune comédien et sa partenaire Denitsa ont pu compter sur l'appui de nombreux danseurs de la famille DALS qui ont joué les figurants pour reproduire l'idée du clip du rappeur. Pendant leur prestation, Clément et Denitsa ont proposé un show incroyable en multipliant les portés très propres et les figures maîtrisées. Le duo était synchronisé !

Après la prestation, Jean-Marc Généreux a trouvé que Clément avait mangé du lion. Il apprécie la versatilité du jeune homme. Patrick Dupond loue le parcours du comédien et le bonheur qu'il a de danser avec Denitsa.

Danse 2 : Pour sa deuxième danse, Clément Rémiens et Denitsa ont décidé de refaire une chorégraphie qui a marqué leur participation au concours. Il s'agit d'un Charleston sur Hit The Road Jack de The Throttle. C'est grâce à cette prestation que le comédien de Demain nous appartient avait réussi à lâcher prise pour la toute première fois. Si cette prestation doit être parfaite, Denitsa insiste également sur le fait que son partenaire doit aussi montrer qu'il s'amuse en la réalisant. Une fois sur scène, Clément et Denitsa se donnent à 100% pour le show. Incontestablement, le duo veut la victoire finale. Les pas sont précis. Aucune erreur à signaler durant cette prestation, le tandem en osmose n'a pas failli à sa réputation.

Après une prestation impeccable - et acclamée par les spectateurs -, Shy'm n'a pas de mots assez forts pour saluer la performance du comédien. Chris Marques a l'impression de voir un sprint du duo vers la victoire !

Danse 3 : Pour sa troisième danse de la soirée, Clément Rémiens livre une danse contemporaine sur In My Blood de Shawn Mendes. Réunis dans une cage, le duo savoure leur toute dernière danse ensemble. Une fois libérés de ladite cage, les jeunes gens s'élancent de blanc vêtu. Ils virevoltent, ils sautent, ils se jettent à terre... C'est une excellente chorégraphie de fin d'aventure. L'émotion est palpable.

Après cette belle prestation, Shy'm avoue être remuée par la poésie que le duo a dégagé. Elle a les larmes aux yeux et la voix sanglotante. Patrick Dupond trouve que le duo "donne un sens à la vie", rien que ça.

Bilan

Pour la première danse, Jean-Marc Généreux et Shy'm ont préféré Iris Mittenaere ; Patrick Dupont et Chris Marques ont préféré Clément Rémiens. 2 - 2 !

Pour la deuxième danse, Patrick Dupont a préféré Iris ; Shy'm Chris Marques et Jean-Marc Généreux ont préféré Clément. 3-1 pour Clément !

Pour la troisième danse, Patrick Dupont, Shy'm, Chris Marques et Jean-Marc Généreux ne tranchent pas. Ils n'arrivent pas à les départager.

Danse commune

Pour la première fois dans l'histoire de la compétition, deux candidats ont décidé de danser ensemble sans danseur professionnel. Pour remercier le public du Nord, Iris Mittenaere et Clément Rémiens vont danser ensemble sur Les Corons. Un joli moment de complicité entre finalistes ! Elle, divine dans une longue robe blanche très sage, lui classieux dans un ensemble noir... Le duo, tout en retenue, a livré un bel hommage à sa région natale.

Avant le verdict final, Camille Combal ont également offert un spectacle très drôle en dansant en duo sur La Carioca, la célèbre chanson chorégraphiée d'Alain Chabat et Gérard Darmon dans La Cité de la peur, avec Vincent Moscato.

A l'issue du vote, le public a tranché : ce sont Clément Rémiens et Denitsa Ikonomova qui remportent la compétition avec 60% des votes.