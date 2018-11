DALS 9 : Denitsa Ikonomova, Fauve Hautot... Les salaires des danseurs dévoilés !

Forte de son succès, l'émission Danse avec les stars cartonne sur TF1. Alors que la neuvième saison du programme bat son plein sur la Une, nos confrères de Télé 2 Semaines s'intéressent à la rémunération des danseurs. Car si les personnalités ont chacune leur salaire, comment sont payés leurs camarades professionnels ? Denitsa Ikonomova, encore en lice, est-elle plus payée que Candice Pascal, qui a été éliminée du concours ?

La réponse est non ! Les onze danseurs de DALS 9 ne sont pas rémunérés en fonction du temps passé en compétition. Le danseur dont le duo a été éliminé en début de programme et le danseur qui ressortira gagnant du concours percevront tous les deux le même salaire. Toujours d'après les informations de nos confrères, Denitsa Ikonomova, Anthony Colette, Maxime Dereymez, Christophe Licata, Fauve Hautot, Marie Denigot, Katrina Patchett, Christian Millette, Candice Pascal, Emmanuelle Berne et Jordan Mouillerac ont tous signé pour "un forfait aux alentours de 15 000 euros".

Entre 1 600 et 1 700 euros de salaire par prime

Mais alors combien touchent-ils ? Sachant que Danse avec les stars 9 est divisé en neuf soirées sur TF1, chaque danseur percevrait alors entre 1 600 et 1 700 euros pour chaque prime. Une jolie somme certes, mais qui reste bien loin des montants que touchent les stars du show. Pour rappel, André Manoukian, candidat de la première édition de DALS en 2011, avait révélé au micro de RTL avoir perçu un chèque de 100 000 euros pour sa participation au programme... qui n'a duré qu'un prime !

Outre les salaires des danseurs, Télé 2 Semaines s'est penché sur l'ordre de passage des duos sur le parquet. D'après les informations de nos confrères, la production décide de cela la veille de l'émission et pas avant. Et c'est en fonction des danses que le choix est fait : l'émission s'ouvre ainsi généralement sur un titre festif. Enfin, pour des raisons d'audience, la chaîne prend soin de ne pas faire passer les candidats les plus doués et les plus populaires en début de show.

Rendez-vous exceptionnellement ce jeudi 8 novembre sur TF1 afin de découvrir les performances de Pamela Anderson, Iris Mittenaere, Clément Rémiens, Terence Telle et Héloïse Martin, encore en lice dans DALS 9.