DALS 9 - Héloïse Martin blessée, Christophe Licata malade : Le duo pas au top...

À l'approche de la finale de "Danse avec les stars 9" (TF1), les candidats sont de plus en plus éprouvés physiquement. C'est le cas d'Héloïse Martin. La comédienne et son partenaire Christophe Licata ne sont pas au top de leur forme...

Ce lundi 12 novembre, elle en a enfin dit plus. Sur Instagram, celle qui donne la réplique à Rayane Bensetti dans le film Tamara a publié une photo d'elle en pleine séance chez le kinésithérapeute. Sur le cliché, l'actrice apparaît allongée en culotte et pull. "On soigne l'entorse pour être au top samedi (...). Hâte de danser demain !", a-t-elle écrit en légende. Toutefois, Héloïse Martin va devoir patienter encore un peu avant de s'entraîner en vue du prochain prime. En effet, comme elle précise en story sur le réseau social, son partenaire Christophe Licata est malade. "Mais on va bosser à fond les jours suivants pour rattraper le retard", a-t-elle lancé.

