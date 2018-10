DALS 9 : Iris Mittenaere blessée lors d'un porté et son partenaire griffé...

Lundi 8 octobre 2018, Iris Mittenaere a décidé de répondre aux questions de ses admirateurs sur Instagram. Deux jours après son jive apprécié des jurés sur Cosmo de Soprano, l'ex-Miss France et ex-Miss Univers 2016 a accepté de revenir sur sa prestation et a fait quelques confidences...

Questionnée sur les petites imperfections qui ne se seraient pas vues à l'écran, la petite amie de Kev Adams a révélé : "Ahah oui, le porté juste après notre figure imposée... Logiquement je ne saute qu'une seule fois... mais personne n'a rien vu, et finalement on aime bien en deux temps." Et de poursuivre : "Pendant le prime, ma robe était confortable pour moi mais pas pour Anthony Colette... Pendant le porté imposé, les strass ont griffé son cou et ses épaules (ça va, il va bien maintenant)."

Côté blessures, Iris n'est bien entendu pas en reste, comme elle l'a elle-même fait savoir. "Oui j'ai des bleus :/ Je vous ai montré mon énorme bleu déjà mais j'ai aussi eu une petite déchirure d'un muscle intercostal à cause de ce même porté... C'était une semaine un peu dure physiquement :/", a-t-elle commenté. Pour finir, notre ex-reine de beauté a expliqué ce qui était le plus dur durant les prime de DALS... à savoir le verdict du public. "C'est vraiment dur de voir de belles personnes partir de l'émission... Je pense que ce sera dur chaque samedi... C'est pour ça que je vous remercie encore pour vos votes et que j'embrasse toute la famille DALS", a-t-elle conclu.

Rendez-vous samedi 13 octobre à 21h sur TF1 pour découvrir la nouvelle danse d'Iris Mittenaere dans Danse avec les stars 9.