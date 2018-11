DALS 9 - Jean-Marc Généreux ému par une archive : "Ma femme me manque..."

Samedi 3 novembre 2018, TF1 a proposé aux célébrités de Danse avec les stars 9 de dévoiler leur passé face à des millions de téléspectateurs. Cependant, après le vote du public et suite à l'élimination de Jeanfi Janssens, Camille Combal a profité de l'after de l'émission pour dévoiler une archive concernant le juré Jean-Marc Généreux.

Sur celle-ci, on pouvait voir le juré québécois en compagnie de son épouse France lors d'un spectacle qui se déroulait à Melbourne en 1992. En redécouvrant ces images où l'on aperçoit sa compagne très en beauté et pleine de grâce dans une robe scintillante, Jean-Marc Généreux a eu beaucoup de mal à cacher son émotion. "Olala (...) Oh, qu'elle me manque là... Regardez comme elle est belle... Elle me manque cette meuf !", a lâché, très ému, le papa de Francesca, à deux doigts d'avoir les larmes aux yeux.

Jean-Marc Généreux n'a pas été le seul à pouvoir revoir d'anciennes images de lui avec sa compagne puisque Chris Marques a subi le même traitement quelques instants plus tôt. A l'époque, on a d'ailleurs appris que le champion du monde de salsa en 2004, 2005 et 2006 avec son épouse Jaclyn Spencer se faisait appeler Juan Christobal Marques ! "Ma femme n'a pas trop changé mais moi c'est différent oui...", a-t-il également reconnu.

Une séquence que nous vous proposons de (re)découvrir dès à présent dans notre player !