DALS 9 : Jeanfi Janssens éliminé, Pamela Anderson torride, Terence forfait !

Samedi 3 novembre 2018, les téléspectateurs de TF1 avaient encore rendez-vous avec Danse avec les stars 9. Pour ce nouveau prime, Pamela Anderson, Jeanfi Janssens, Héloïse Martin, Iris Mittenaere, Clément Rémiens et Terence Telle étaient encore en lice pour tenter de remporter le titre de meilleur danseur de cette édition. Alors, que s'est-il passé ce samedi ?

Terence Telle et Fauve Hautot

Le mannequin, qui a affronté le face à face la semaine dernière, doit cette semaine faire mouche auprès du jury et du public. Afin de proposer une prestation impeccable ce samedi, Terence et sa camarade Fauve ont enchaîné les répétitions et notamment les portés pour l'épreuve dite du "meilleur porté" organisée en fin d'émission. Un challenge de taille, notamment pour notre Fauve qui se retrouve souvent projetée assez haut tant son partenaire est grand. En attendant, c'est une chorégraphie de jazz broadway que le beau jeune homme a apprise avec sa talentueuse partenaire.

Malheureusement, à cause d'une chute de Fauve sur ses cervicales... Terence Telle ne peut pas danser ce soir. Il obtient un forfait... S'il ne se remet pas avant le prochain prime (qui sera exceptionnellement proposé jeudi), il sera éliminé.

Jeanfi Janssens et Marie Denigot

Si l'humoriste sait qu'il n'est pas le chouchou des juges, il peut compter sur le soutien de nombreux téléspectateurs acquis à sa cause. Motivé, Jeanfi ne lâche rien et enchaîne les répétitions pour s'améliorer et mériter sa place dans la compétition alors que de très bons danseurs ont déjà été éliminés. Afin que sa partenaire et le public en apprennent un peu plus sur lui, Jeanfi a fait découvrir à Marie Denigot le lieu où il a grandi, où il a été à l'école. Là-bas, après avoir revu son prof de français, il a appris qu'il allait proposer un Charlestone ce samedi.

Une fois sur la piste de danse, Jeanfi brille déjà par sa tenue de cowboy noire et bleue. Quand la musique Cotton Eyed Jo démarre, le public est en délire et soutient l'humoriste. Les portés sont réussis, la prestation pourrait être plus dynamique mais l'ensemble est de bonne facture. Chris Marques a apprécié même s'il reconnaît que la technique n'était pas parfaite.

Patrick Dupond : 8/10

Shy'm : 7/10

Chris Marques : 5/10

Jean-Marc : 6/10

Total : 26

Pamela Anderson et Maxime Dereymez

L'actrice, mannequin et activiste veut prouver qu'elle a mérité de repartir avec son premier 10 (accordé par Shy'm) la semaine passée. Cette semaine, après s'être rendue à Grenoble pour en savoir plus sur l'enfance de son partenaire Maxime Dereymez, la comédienne canadienne révélée par Alerte à Malibu a travaillé une rumba qu'elle espère la plus sensuelle possible.

Une fois sur la piste de danse, c'est sur You Can Leave Your Hat On de Joe Cocker que la star se lance. Dans une ambiance sexy, le duo enchaîne les pas avec une belle intensité. La chorégraphie emmène même les deux danseurs sur un lit situé au milieu de la piste... C'est chaud ! Maxime finit la prestation la chemise ouverte et Pamela, en petite tenue, enroulée dans une couette. Shy'm et Jean-Marc Généreux ont aimé le côté artistique mais regrettent une technique améliorable.

Patrick Dupond : 10/10

Shy'm : 8/10

Chris Marques : 7/10

Jean-Marc : 8/10

Total : 33

Iris Mittenaere et Anthony Colette

L'ancienne Miss France et Miss Univers, de plus en plus l'aise sur le parquet, doit cette semaine danser sur Les gens du Nord. C'est après une escapade dans sa région natale, en compagnie d'Anthony Colette, que l'ex-reine de beauté a accepté cette mission alors qu'elle revenait dans le restaurant où elle avait commencé à travailler lorsqu'elle était adolescente. "C'est avec plaisir que je danserai sur Les Gens du Nord, ce sera un peu ma manière à moi de vous dire à tous merci", a-t-elle lancé face à ses supporters réunis autour d'elle.

Une fois sur la piste de danse, Iris apparaît resplendissante dans une longue robe rose étincelante. Elle se lance dans une rumba émouvante... Ses gestes sont délicats et la complicité avec Anthony est évidente. Le tableau se finit dans un décor d'intérieur chaleureux, peuplé de "gens du nord". Shy'm regrette une prestation trop sage, Jean-Marc Généreux et Patrick Dupont adorent... "C'est d'une précision impeccable", lâche ce dernier.

Patrick Dupond : 9/10

Shy'm : 8/10

Chris Marques : 7/10

Jean-Marc : 9/10

Total : 33

Clément Rémiens et Denitsa Ikonomova

A seulement 21 ans, Clément est l'un des favoris de l'édition... si ce n'est LE choucou du public. Il faut dire qu'en faisant équipe avec Denitsa - qui a remporté le concours à trois reprises ! -, le comédien a toutes les chances de s'imposer au terme de la compétition. Cette semaine, après un séjour à Maubeuge où il a grandi avec Denitsa, Clément a appris qu'il allait devoir danser un quickstep sur La danse de la joie (La La Land). Il accepte le défi avec joie, désireux de rendre fier tous ses soutiens.

Une fois sur la piste de danse, Clément Rémiens joue son arrivée à Paris comme s'il descendait d'un train et rejoint Denitsa pour débuter leur quickstep énergique dans une ambiance très comédie musicale. Voilà une prestation soignée qui récolte une standing ovation. Chris Marques et Patrick Dupont sont très très emballés, le danseur étoile se met même à danser tant il est emporté par l'euphorie.

Patrick Dupond : 9/10

Shy'm : 9/10

Chris Marques : 8/10

Jean-Marc : 8/10

Total : 34

Héloïse Martin et Christophe Licata

La jeune comédienne, qui trace tranquillement son chemin dans la compétition, a profité de ce prime "Bienvenue chez nous" pour faire se rencontrer son ami Alexandre (le réalisateur de Tamara) et son partenaire Christophe Licata. La comédienne, qui a fait le déplacement jusqu'en Bretagne avec son binôme, a voulu montrer d'où elle venait avant de poursuivre la compétition. Après avoir dit à Christophe Licata qu'elle le considérait un peu comme un membre de sa famille, ce dernier se sent plus que jamais motivé à proposer le meilleur foxtrot possible ce samedi.

Une fois sur la piste de danse, le duo entame sa prestation sur les premières notes de Tu es de ma famille de Jean-Jacques Goldman. Très en beauté dans une longue robe blanche, Héloïse semble flotter sur le parquet tant la proposition est délicate. Les portés sont eux aussi très jolis. Jean-Marc Généreux a trouvé la prestation "très très bien" malgré un manque de puissance dans les jambes.

Patrick Dupond : 9/10

Shy'm : 8/10

Chris Marques : 7/10

Jean-Marc : 8/10

Total : 32

Epreuve du meilleur porté

Les candidats peuvent gagner 10 précieux points grâce à cette épreuve du meilleur porté. C'est lors d'un relais que les binômes montrent au jurés ce dont ils sont désormais capables. Evidemment, le binôme qui réussira à rester le plus longtemps sur scène remporte le plus de points... A ce petit jeu, Jeanfi récolte 2 points, Héloïse 4 points, Pamela Anderson 6 points, Iris Mittenaere 8 points et 10 points pour Clément Rémiens et Denitsa Ikonomova.

Au classement général, Clément est donc premier avec 44 points, Iris est deuxième avec 41 points, Pamela est troisième avec 39 points, Héloise est quatrième avec 36 points et Jeanfi est 5e avec 28 points.

Face-à-face

Après les votes des téléspectateurs c'est Héloïse Martin et Jeanfi Janssens qui s'affrontent sur Djadja d'Aya Nakamura.

Malheureusement, c'est Jeanfi Janssens qui est éliminé par le public avec seulement 25% des voix.