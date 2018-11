DALS 9 - Jeanfi Janssens : Son nombre hallucinant de kilos perdus !

Chroniqueur régulier de l'émission Les Grosses têtes sur RTL, Jeanfi Janssens s'est une fois encore fait gentiment moquer par Laurent Ruquier et sa bande à cause de ses mauvaises notes dans Danse avec les stars, mais surtout en raison de ses costumes ridicules. D'ailleurs, il a tapé du poing sur la table concernant ses accoutrements.

Le 30 octobre 2018, Jeanfi Janssens (44 ans) était donc autour de la table des Grosses têtes et il a reparlé de sa participation à DALS. "J'ai remarqué que j'avais la malédiction du costume. Chaque fois qu'on me déguise, je fais une prestation qui n'est pas reconnue. En plus, là, ce costume...", a-t-il dit en référence à son ridicule accoutrement de Superman... jaune ! Alors que son compère d'émission, Christophe Dechavanne, lui faisait remarquer qu'on constatait toutefois qu'il a minci, l'humoriste a révélé avoir perdu beaucoup de poids en prenant part à l'émission de TF1. "8 kilos que j'ai perdus ! Et toute la France a su que je portais à droite avec ce costume", a-t-il ajouté.

L'artiste, "coaché" par son ami l'animateur Stéphane Plaza, a perdu autant de kilos qu'un candidat de Koh Lanta ! Sur le parquet de l'émission, co-animée par Camille Combal et Karine Ferri, Jeanfi Janssens affronte cette semaine, avec sa partenaire Marie Denigot, un charleston.