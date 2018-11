DALS 9, la finale - Iris Mittenaere, encore un bobo : Anthony Colette se moque

Samedi 1er décembre 2018, TF1 diffusera la finale de Danse avec les stars 9 qui opposera Iris Mittenaere et Anthony Colette à Clément Rémiens et Denitsa Ikonomova. À l'approche du grand soir, notre belle Miss France 2016 n'est pas au top de sa forme. En effet, elle ne s'est pas totalement remise de sa douleur au dos...

Iris Mittenaere et son partenaire Anthony Colette s'entraînent dur. Mercredi 28 novembre, le danseur a publié en story sur Instagram quelques images des répétitions avec la jolie brune de 25 ans. On y voit Iris Mittenaere se tenant le dos, peinant à avancer. "Cette fois, elle s'est faite mal toute seule. Promis, j'y suis pour rien", écrit Anthony Colette en légende de la vidéo.

Mais que les fans du couple se rassurent : sur ces images, le danseur et sa star sont morts de rire. "Alors, la Miss, on a mal au coccyx ?", lance même Anthony Colette. Et Iris Mittenaere de répondre, le sourire aux lèvres : "Je te jure, j'ai mal !" Heureusement, plus de peur que de mal pour la finaliste de DALS 9.

Rappelons que la belle Iris avait lourdement chuté lors des répétitions de la semaine dernière. La jeune femme avait été transportée à l'hôpital où on lui avait imposé deux jours de repos.

Pour la grande finale du concours de danse de la Une, la complice de Camille Cerf (Miss France 2015) est prête à tout donner. Dans sa story sur Instagram, elle a ainsi partagé une vidéo d'elle avec la tenue très sexy qu'elle portera lors de l'ultime prime de la saison.

Rendez-vous samedi 1er décembre dès 21h sur TF1 afin de suivre la finale de Danse avec les stars 9.