DALS 9 - Pamela Anderson : Ce concurrent au "sourire ravageur" qu'elle craint

Le Jour J est arrivé ! Ce samedi 29 septembre 2018, TF1 proposera le premier prime time de Danse avec les stars 9 dès 21h. A quelques heures de ce lancement, la candidate la plus inattendue de cette saison animée par Camille Combal et Karine Ferri, Pamela Anderson, a accepté de répondre aux questions du Parisien.

La petite amie du footballeur Adil Rami a révélé lors de cet entretien qu'il y avait un candidat qu'elle redoutait particulièrement : Basile Boli. "C'est celui qui me fait le plus peur. Il est tellement amusant à regarder et il a ce sourire ravageur", a-t-elle confié. Qu'Adil se rassure, sa belle n'a évidemment d'yeux que pour lui...

Toutefois, Pamela (51 ans) est bien décidée à en découdre et à remporter le trophée français de Danse avec les stars, elle qui a déjà participé à deux éditions américaines et une autre en Argentine. "Les premières fois, je ne me suis pas donnée à fond. En France, je démarre un nouveau chapitre. Mes fils [Brandon, 22 ans, et Dylan, 20 ans, nés de son union avec Tommy Lee, NDLR] m'incitent à être plus ambitieuse, à viser la victoire (...) J'ai envie de danser le plus possible, et si ça me mène à la victoire tant mieux. Mon petit ami vient de gagner la Coupe du monde, il sait ce que c'est que de se battre. Il m'encourage, j'ai un peu la pression à la maison", a-t-elle expliqué.

Une interview à retrouver en intégralité dans Le Parisien, aujourd'hui en kiosque.