DALS 9 : Pamela Anderson éliminée, Iris Mittenaere progresse avec sensualité

Jeudi 8 novembre 2018, les téléspectateurs de TF1 avaient rendez-vous devant leur écran pour suivre le septième prime de Danse avec les stars. Pour cette nouvelle soirée, exceptionnellement avancée à cause des NRJ Music Awards, Pamela Anderson, Clément Rémiens, Héloïse Martin, Terence Telle et Iris Mittenaere étaient encore en lice pour tenter de remporter le titre de meilleur danseur de cette neuvième édition. Alors, après l'élimination de Jeanfi Janssens, que s'est-il passé lors de cette soirée consacrée à Michael Jackson ?

Iris Mittenaere et Anthony Colette

Duo : L'ex-Miss France figure parmi les candidats les mieux notés depuis plusieurs semaines. Pour sa première danse de la soirée, Iris Mittenaere a ouvert le bal avec un cha-cha sur le titre The Way You Make Me Feel. Mais les jurés ont été partagés sur sa prestation : "C'était beaucoup moins scolaire que d'habitude !", a commenté un Jean-Marc enthousiaste. Si la figure imposée était réussie pour Chris Marques, Shy'm n'était quant à elle que moyennement convaincue.

Patrick Dupond : 8/10

Shy'm : 7/10

Chris Marques : 6/10

Jean-Marc : 8/10

Trio : Pour cette seconde danse, Iris Mittenaere et Anthony Colette ont été rejoints par Jordan Mouillerac, ex-partenaire de Carla Ginola, pour interpréter un flamenco sur le titre Bella de Maître Gims. Réussir à s'imposer et à être suffisamment charismatique entre ses deux danseurs était un véritable défi pour l'ex-Miss Univers : "Ils font un trio mais ils n'ont pas besoin de moi, des fois ils m'oublient", a-t-elle commenté durant les répétitions.

"J'ai besoin que vous soyez bien plus habitée, c'est un flamenco un peu superficiel", a finalement jugé Chris Marques. Mais pour Patrick Dupond, Iris Mittenaere "n'a pas été mangée" par ses partenaires.

Patrick Dupond : 9/10

Shy'm : 7/10

Chris Marques : 7/10

Jean-Marc : 7/10

Total : 59



Terence Telle et Fauve Hautot

Duo : Suite à une blessure aux cervicales, le mannequin était privé de prime la semaine dernière. Mais ce jeudi, Terence Telle a fait son retour sur le parquet pour rendre hommage à son idole. Avec un moonwalk imposé par Patrick Dupont, le modèle a dansé un cha-cha sur la chanson Pretty Young Thing. "Ce n'était pas nécessaire de faire les figures de tous les concurrents !", s'est amusé Patrick Dupond à la fin de la prestation. Chris Marques a quant à lui gratifié le mannequin d'un de ses fameux "Je dis OUI OUI OUI ! J'ai adoré, j'ai kiffé !"

Patrick Dupond : 10/10

Shy'm : 9/10

Chris Marques : 8/10

Jean-Marc : 8/10

Trio : Pour leur seconde danse, Terence Telle et Fauve Hautot ont été rejoints par Candice Pascal pour un jazz Broadway. Avec pour défi supplémentaire un saut imposé par Shy'm, le mannequin et ses partenaires ont dansé sur une chanson de Nat King Cole interprétée par Michael Bublé. "Tu as naturellement une élégance folle, a commenté Shy'm. Tu es généreux envers tes deux partenaires, bravo."

Patrick Dupond : 9/10

Shy'm : 9/10

Chris Marques : 7/10

Jean-Marc : 9/10

Total : 69

Pamela Anderson et Maxime Dereymez

Duo : Celle qui a eu la chance de rencontrer le Roi de la pop a interprété un contemporain sur la chanson What About Us. Un challenge d'autant plus compliqué que l'actrice américaine a dû prendre en compte la figure imposée par Patrick Dupond : du mime ! "Cette danse représente tellement de choses pour moi, avec toutes les causes que je veux défendre, ma connexion avec Michael, a confié la star d'Alerte à Malibu. Si on la réussit, ça sera ma danse préférée."

Patrick Dupond s'est finalement dit "très très ému" : "C'est une magnifique célébration de Michael", a-t-il déclaré. Mais pour Chris Marques, il y a eu trop de maladresses : "Il y a eu des moments où ça vous échappait et la figure imposée n'était pas réussie pour moi."

Patrick Dupond : 9/10

Shy'm : 6/10

Chris Marques : 5/10

Jean-Marc : 6/10

Trio : Rejoints par Katrina Patchett, ex-partenaire de Basile Boli, Pamela Anderson et Maxime Dereymez ont interprété un quickstep sur la chanson Moi Je Joue de Brigitte Bardot. "Je vous trouve fabuleuse à trois, vous avez fait des pas absolument splendides", a commenté Chris Marques.

Patrick Dupond : 10/10

Shy'm : 8/10

Chris Marques : 7/10

Jean-Marc : 8/10

Total : 59



Clément Rémiens et Denitsa Ikonomova

Duo : Premier du classement la semaine dernière, le duo a cette fois-ci interprété un cha cha sur Beat It. Jean-Marc Généreux a sélectionné un extrait de la chorégraphie originale du clip comme figure imposée, et même s'il admet que "l'interprétation était topissime", la technique n'était pas suffisante selon lui. Un avis partagé par Shy'm. "Vous vous adaptez à tous les styles", a tout de même ajouté Patrick Dupond.

Patrick Dupond : 8/10

Shy'm : 8/10

Chris Marques : 7/10

Jean-Marc : 6/10

Trio : Rejoints par Emmanuelle Berne, ex-danseuse d'Anouar Toubali, Clément Rémiens et Denitsa Ikonomova ont interprété un tango argentin sur le titre Tout Doucement de Bibie. Une nouvelle partenaire particulièrement attendue : "J'ai supplié pour que ce soit Emma, je l'adore !", a précisé Denitsa Ikonomova durant les répétitions. Le challenge pour le jeune comédien était de gagner en assurance pour une danse mariant force et sensualité.

"Un trio solide comme le roc ! Il était le tigre", a commenté Jean-Marc, ravi. "Quel interprète ! Une danse fluide, puissante, vous n'avez rien lâché du début à la fin", a ajouté Patrick Dupond.

Patrick Dupond : 9/10

Shy'm : 9/10

Chris Marques : 8/10

Jean-Marc : 9/10

Total : 64



Héloïse Martin et Christophe Licata

Duo : Pour ce nouveau prime, la jeune actrice de 22 ans et son partenaire ont dansé une samba sur l'incontournable I Want You Back des Jackson 5. "C'est la première fois que je te vois autant d'éclater, un vrai spectacle", a commenté Shy'm, tout en mettant en garde la candidate sur son manque de tonicité. "Je te kiffe, c'est très bien !", a ajouté Chris Marques.

Patrick Dupond : 7/10

Shy'm : 8/10

Chris Marques : 7/10

Jean-Marc : 7/10

Trio : Accompagnés de Christian Millette, Héloïse Martin et Christophe Licata ont interprété un jive sur le titre Proud Mary de Tina Turner. L'arrivée de l'ancien partenaire de Lio a fait du bien au duo : "La fatigue s'installe, on en est au prime 7, a confié Christophe Licata durant les répétitions. Il est arrivé avec sa belle énergie, nous a mis le pep's." C'est quelque peu déçu quant au manque d'énergie d'Héloïse Martin que Patrick Dupond a finalement appris que la candidate s'est retenue pour préserver sa cheville fatiguée. "Vous êtes sortie de votre zone de confort, je suis très content", a malgré tout ajouté Chris Marques.

Patrick Dupond : 8/10

Shy'm : 8/10

Chris Marques : 8/10

Jean-Marc : 8/10

Total : 61

Face-à-face

Après les votes des téléspectateurs, Pamela Anderson et Terence Telle se sont affrontés dans l'épreuve finale du face-à-face. Les deux candidats étaient en compétition sur un paso doble, sur le titre Bad de Michael Jackson.

Malheureusement, c'est finalement Pamela Anderson qui a été éliminée avec seulement 27% des voix.