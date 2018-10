DALS 9 - Pamela Anderson : Le doux mot d'encouragement de son chéri Adil Rami

Diffusé samedi 20 octobre 2018 sur TF1, le quatrième prime de Danse avec les stars 9 a été riche en rebondissements. Notamment marquée par l'élimination de la chanteuse Lio et de son partenaire Christian Millette et la danse sensuelle d'Iris Mittenaere avec Anthony Colette, l'émission a également surpris les téléspectateurs. Et pour cause, Pamela Anderson a été privée de danse. La cause à une nouvelle blessure au mollet. Battante, elle a tout de même tenu à assister au programme. C'est à ce moment-là que la star de 51 ans a vécu un très beau moment.

Une nouvelle fois blessée, Pamela Anderson a eu droit à un forfait médical. Une sage décision qui a certainement contrarié la star américaine. Heureusement, le footballeur et champion du Monde Adil Rami, son compagnon, avait tout prévu. Alors que personne ne s'y attendait, le sportif de 32 ans a envoyé un adorable message à sa dulcinée, qui a été diffusé pendant DALS 9 et qui est disponible sur le replay de la chaîne . "Je reste confiant, elle a un bon mental, elle reste déterminée", a-t-il commencé en faisant l'éloge de sa chérie.