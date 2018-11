DALS 9 : Terence Telle éliminé, Iris impressionne après sa blessure !

On touche bientôt à la fin de cette 9e saison de DALS et la demi-finale était très attendue. Et pour cause ! Entre le pari lancé à Camille Combal et, surtout, la lourde chute aux entraînements de l'ex-Miss France Iris Mittenaere , l'attente était grande. Qui d'Iris, Clément Rémiens ou Terence Telle a brillé aux yeux des juges Shy'm, Chris Marques, Jean-Marc Généreux et Patrick Dupond ? Résumé de cette soirée spéciale Michel Sardou !

Iris Mittenaere et Anthony Colette

Première danse :

La belle Miss, qui a eu une grosse frayeur après une chute, est donc bel et bien présente sur le parquet de Danse avec les stars, comme elle l'avait promis. "Ça va beaucoup mieux. Je me sens prête à danser, on a adapté les chorégraphies pour ça me fasse pas mal mais avec l'adrénaline...", a-t-elle confié. Iris doit cette semaine danser au son de Je vais t'aimer sur une rumba.

"Tu as encore fait des progrès par rapport à la semaine dernière, même quand tu ne bouges pas tu danses !", souligne Patrick. "C'est votre deuxième rumba et il y a un marge de progression hallucinante c'était précis !", souligne Jean-Marc.

Patrick Dupond : 9/10

Shy'm : 9/10

Chris Marques : 9/10

Jean-Marc : 9/10

Total : 36

Deuxième danse :

Pour cette seconde danse, l'ex-Miss Univers se lance sur un chacha au son de Etre une femme.

"Tu es plus sûre de tes appuis, ça a rien avoir avec ton premier chacha, j'ai été surprise, ça fonctionne !", dit Shy'm. "Je pense que c'est pas mal du tout, vous êtes une travailleuse, on voit une amélioration technique mais attentions aux pieds fermés qui brisent l'esthétique", souligne Chris. "Tout était là, la technique, les hanches étaient endiablées", clame Jean-Marc.

Patrick Dupond : 10/10

Shy'm : 9/10

Chris Marques : 8/10

Jean-Marc : 10/10

Total : 37

Clément Rémiens et Denitsa Ikonomova

Première danse :

Le jeune comédien de Demain nous appartient, qui fait figure de favori depuis le début de la saison, tente cette semaine de conserver ce statut. Clément, qui est le premier à fouler le parquet, se lance ainsi sur une valse au son de Je vole, un tube repris par Louane. Une danse sous les yeux de sa maman et de ses camarades de série.

Patrick souligne que "bel danseur" il est devenu, tout comme Shy'm, qui ajoute aussi qu'il est "devenu un homme". Jean-Marc parle d'une prestation "touchante, puissante émouvante".

Patrick Dupond : 9/10

Shy'm : 9/10

Chris Marques : 8/10

Jean-Marc : 9/10

Total : 35

Deuxième danse :

Place à la deuxième danse ! Clément danse sur La java de Broadway. La danse choisie est un jazz Broadway.

"C'est vraiment canonissime, il y a une prise de risque dans les différentes techniques, voilà une danse qui devrait aller en finale", s'emballe Chris. "Vous faites une demi-finale de feu, choré complexe, tout était réussi, la technique était là", ajoute Jean-Marc. "J'achète !", crie-t-il !

Patrick Dupond : 10/10

Shy'm : 10/10

Chris Marques : 9/10

Jean-Marc : 10/10

Total : 39

Terence Telle et Fauve Hautot

Première danse :

Le jeune mannequin, qui va mieux après avoir eu une blessure au cou, va tenter de sauver sa peau et décrocher sa place pour la finale. Pour cette première danse il se lance sur LE tube culte Les lacs du Connemara. Terence enchaîne quatre danses : rumba, contemporain, valse et paso doble !

Chris souligne qu'ils ont tout donné, qu'ils sont à fond mais dit qu'il y a eu "une petit erreur de désynchronisation". Jean-Marc partage totalement cet avis, s'emballant pour la prestation en soulignant que sur la technique il a parfois été "en dehors".

Patrick Dupond : 8/10

Shy'm : 8/10

Chris Marques : 8/10

Jean-Marc : 8/10

Total : 32

Deuxième danse :

Place à la deuxième danse, une valse viennoise. C'est au son de La maladie d'amour. Pour l'occasion, on découvre Jacqueline la grand-mère de Terence, présente dans le petit magneto. Elle raconte une anecdote qui fat pleurer le mannequin sur le parquet à cause du décès de son grand-père.

"Le cadre était là, il y avait de la puissance, de l'élégance. C'était une super performance de demi-finale", dit Jean-Marc. "J'ai oublié la technique mais je m'en manque", dit Patrick. Chris souligne quelques défauts techniques, notamment le maintien du cou.

Patrick Dupond : 9/10

Shy'm : 9/10

Chris Marques : 8/10

Jean-Marc : 9/10

Total : 35

Après les deux prestations, les candidats affrontent l'épreuve du méga mix avec trois danses au programme une valse, un tango et une rumba, le tout sur trois titres de Michel Sardou. Le couple qui gagne l'épreuve, remporte 15 points. Et c'est... Clément Rémiens et Denista qui remportent la timbale ! Iris remporte 5 points et Terence 10.

Place désormais au face à face. Les deux candidats sur la sellette sont Terence et Iris.

La danse choisie pour l'épreuve est un foxtrot sur En chantant.

C'est Iris qui l'emporte avec 57% des voix (contre 43% pour Terence) et rejoint Clément en finale !

