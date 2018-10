DALS 9 – Vincent Moscato éliminé : "Les gens qui m'aiment dormaient"

Samedi 13 octobre 2018, Vincent Moscato était le 3e candidat éliminé de Danse avec les stars 9 sur TF1. Interrogé par nos confrères de Télé Loisirs après son éviction, l'ancien rugbyman devenu animateur radio et comédien a expliqué quelle était selon lui la raison de son départ...

"En passant en premier, il y avait quand même des chances pour que les gens qui m'aimaient bien dorment au moment des votes et du repêchage à minuit. Il vaut mieux passer au milieu. (...) Les votes se font très tard, donc ce sont les fidèles purs et durs de l'émission qui votent. Je pense que les gens qui m'aiment dormaient déjà ou avaient zappé au moment des votes. La personne qui me regarde à 21h n'est plus devant sa télévision à minuit", a analysé d'entrée de jeu l'ancien sportif.

Et le partenaire de Candice Pascal de poursuivre en assurant qu'il n'est pas réellement déçu d'avoir quitté la compétition : "Je ne suis pas un grand danseur. (...) Je suis un sportif habitué à la performance. Je ne me mens pas. Vu mes qualités en danse, je pensais être dans le premier face-à-face de la saison. Au bout d'un moment, je voyais bien que ça sentait mauvais..."

De toute façon, à 53 ans et après sa longue carrière, Vincent Moscato n'attendait pas grand-chose du concours. "J'ai d'autres choses dans ma vie, je ne faisais pas cette émission comme une rampe de lancement. Ma vie est déjà faite. Ça reste une vraie aventure humaine. Un peu comme une équipe de rugby. Les gens étaient top et l'organisation parfaite", a-t-il assuré.

