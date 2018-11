DALS - Artus : Pourquoi il n'a "pas du tout gardé contact" avec Marie Denigot

Si Rayane Bensetti a gardé d'excellents rapports avec Denitsa Ikonomova, avec qui il a remporté Danse avec les stars (TF1) en 2014, ce n'est pas le cas d'Artus. L'humoriste a répondu aux questions d'internautes dans l'émission Chill de Télé Loisirs et lorsqu'il a été interrogé sur sa relation avec Marie Denigot, sa partenaire dans DALS en 2016, il a répondu avec franchise.

"Je n'ai pas du tout gardé contact avec Marie Denigot, a-t-il lancé. Il y a des affinités qui se créent et d'autres fois, non." Plus encore, Artus a tenu à préciser que son ex-partenaire n'est pas allée le voir sur scène. De son côté, il n'a pas regardé la nouvelle saison de Danse avec les stars.

Si Artus et Marie Denigot n'ont pas entretenu la relation qui les liait, ce n'est pas pour autant qu'ils ne s'apprécient pas. "Cela n'a pas clashé avec Marie, a ainsi expliqué le comédien de 31 ans. Cela s'est bien passé dans l'émission, mais on est différents donc on n'est pas restés amis." Et d'ajouter : "Je pense que l'on ne faisait pas l'émission de la même façon. Je venais pour m'amuser avant tout."

Bien que la magie n'ait pas opéré avec la jeune danseuse, Artus a trouvé l'amour grâce à l'émission, comme il l'avait annoncé en février 2017. Dans la foulée, l'humoriste révélé dans On n'demande qu'à en rire (France 2) avait dévoilé le visage de son amoureuse, une certaine Sarah, sur Instagram.