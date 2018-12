DALS : Denitsa Ikonomova avantagée ? Elle répond enfin aux critiques !

Clément Rémiens et Denitsa Ikonomova ont remporté Danse avec les stars 9 (TF1) samedi 1er décembre. Une quatrième victoire en l'espace de cinq ans pour la danseuse. De quoi en intriguer certains... Sur les réseaux sociaux, des internautes estiment que la jeune femme est avantagée puisqu'elle hérite souvent de candidats jeunes, beaux, sportifs et surtout bons danseurs. La complice de Rayane Bensetti répliqueauprès de Gala !

"J'ai eu des partenaires qui avaient un énorme potentiel", concède-t-elle. Mais de nuancer aussitôt : "Mais la victoire ne dépend pas que de cela. Il faut tenir compte de plein d'autres choses : la complicité avec ton binôme, si tu es à l'écoute, si tu fais des chorégraphies adaptées à lui..." D'ailleurs, Denitsa Ikonomova tient à préciser qu'"il y a eu plein de candidats avec un énorme potentiel mais qui n'ont pas gagné". "Tonya Kinzinger par exemple était une danseuse extraordinaire, elle aurait largement mérité de gagner sa saison", poursuit la jeune femme.

Avec Clément Rémiens, le courant est visiblement bien passé. Rapidement, Denitsa Ikonomova a senti le potentiel du comédien. "C'est un gros bosseur. Il ne lâche rien. Le travail, ça ne lui fait pas peur. Il est quand même assez sportif. Je savais qu'il allait tenir le coup malgré toute cette pression, le manque de temps, le stress... J'ai senti qu'il pouvait aller loin", confie-t-elle. Ainsi, la danseuse s'est adaptée à l'acteur : "J'étais très patiente. En tant que prof, on a envie que notre élève apprenne vite, qu'il retienne les chorégraphies rapidement pour qu'on puisse les perfectionner. Avec Clément, ça prenait un peu plus de temps à cause de son manque de concentration et de temps. Il fallait que je sois patiente, que je m'adapte bien à lui, à ses capacités, que je prenne aussi en compte ses envies sur les chorégraphies."

Aujourd'hui, cette expérience leur a apporté bien plus qu'une victoire à tous les deux. "On a créé une belle amitié", conclut Denitsa Ikonomova.