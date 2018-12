DALS: Denitsa Ikonomova sur le départ ? "Je devrais peut-être laisser ma place..."

Denitsa Ikonomova est sans conteste la danseuse star de DALS. Samedi 1er décembre, elle a remporté avec son partenaire le comédien Clément Rémiens le trophée de Danse avec les stars 9 (TF1) pour la quatrième fois en cinq ans. Auprès de nos confrères de Gala, la complice de Rayane Bensetti se livre sur cette victoire et évoque son avenir incertain dans l'émission...

À la question de savoir si elle rempilera la saison prochaine, Denitsa Ikonomova répond qu'elle "n'y a pas encore pensé". "Il faut que je réfléchisse à ce que j'ai envie de faire, poursuit-elle. Est-ce que j'ai encore des choses à proposer sur cette émission ? Peut-être que je devrais laisser ma place à quelqu'un d'autre et passer à autre chose." Et d'ajouter : "On verra ce que l'avenir nous réserve. Mais danser, c'est ma passion, donc je serais ravie de continuer de le faire sur ce parquet de DALS. Mais ça dépend aussi de la production. Peut-être qu'ils ne veulent plus de moi."

Si la jolie brunette n'est pas certaine d'officier comme danseuse, elle sait au moins une chose : elle ne quittera pas le show. "C'est sûr que je reviendrai dans l'émission, je ne sais pas comment", lance-t-elle. Et d'évoquer un éventuel nouveau rôle : "Peut-être en directrice artistique – ce qui me ferait plaisir –, juge, chorégraphe ou danseuse. Je ne sais pas encore. Je n'ai pas encore eu le temps de réfléchir à ce qui est le mieux pour moi."

Suivra-t-elle le même chemin que Fauve Hautot, passée de danseuse à membre du jury ? Pas sûr... "Jusqu'à maintenant, cela ne m'a pas spécialement intéressée", confie Denitsa Ikonomova. Il faut dire qu'elle n'est pas très critique, comme elle l'explique : "Je ne fais que des compliments et n'aime pas trop juger, critiquer les gens donc je ne sais pas si je serais bonne pour le poste. Si la production veut un juré un peu Bisounours, pourquoi pas." Affaire à suivre...