DALS : Garou approché pour remplacer Laurent Ournac ? Révélations...

"Je ne serai malheureusement pas dans la saison 8 de Danse avec les stars. C'est un choix qui me déchire le coeur. Je suis très triste de partir. (...) C'est un peu dur d'être partout à la fois. C'est un peu à contre-coeur que je le fais, mais je ne serai pas avec la DALS family cette saison, je les embrasse", avait déclaré Laurent Ournac en mai dernier. Près de quatre mois plus tard, on ne sait toujours pas qui le remplacera à la coanimation du programme de danse de TF1. Contrairement à ce qui a pu être publié dans la presse, ce n'est pas le chanteur Garou (ex-coach de The Voice) qui sera aux côtés de Sandrine Quétier.

Selon nos informations, le Canadien de 45 ans a bel et bien été en discussion avec TF1 mais ces dernières n'ont pas été concluantes. Les noms de Bertrand Chameroy et de Christophe Beaugrand, actuel présentateur de Secret Story (dont la saison 11 démarrera le 1er septembre), ont également circulé ces dernières semaines. Mais, là encore, nous pouvons affirmer que ni l'un ni l'autre ne présentera Danse avec les stars. Le suspense est donc à son comble.

Concernant le casting du programme, nous savons à ce jour officiellement qu'Arielle Dombasle, Sinclair, et Lenni-Kim, révélé dans The Voice Kids 2, fouleront le dancefloor.