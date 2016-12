DALS : Guillaume Foucault bientôt papa, sa chérie dévoile la date !

La DALS Family avait été ravie d'apprendre que le populaire Christophe Licata s'apprête à devenir papa pour la première fois et, peu après cette bonne nouvelle, on apprenait aussi que Guillaume Foucault suivait la même voie ! On en sait un peu plus sur cette paternité...

C'est sur son compte Instagram que le danseur de 27 ans, qui avait la chanteuse Louisy Joseph comme partenaire lors de la saison 5 de Danse avec les stars, a partagé un joli cliché de sa compagne Candice Gavalon. La jeune femme de 25 ans, qui affiche un très beau baby bump, s'est offert un shooting pour immortaliser sa grossesse. "Moi pour Noël, j'ai commandé un bébé à ma @candicegavalon. Je ne l'aurai certainement pas pour Noël mais qu'importe... Ça reste le plus beau cadeau du monde. Et vous ?", a commenté Guillaume Foucault.

Le danseur, qui a refait cette année son retour sur le parquet de Danse avec les stars saison 7 lors de la demi-finale et qui sera membre de la tournée dans toute la France, deviendra papa pour la première fois dans quelques semaines. En effet, sa chérie a posté sur Facebook, le 14 décembre, un décompte à moins 50 jours... Ce qui veut dire que bébé, un petit garçon, est attendu pour début février 2017 (logiquement le 2). Candice Gavalon a aussi commenté sa grossesse. "Pour le moment je trouve que ça passe assez vite SURTOUT qu'il va y avoir les fêtes etc... donc ça va aller ! Le plus dur, c'est le ventre lol ça handicap pas mal et le petit bouge beaucoup... ça fait pas forcément du bien. Mais vivement la fin ... VRAIMENT !!!", a-t-elle déclaré.