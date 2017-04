DALS : Marie Denigot donne de ses nouvelles après son passage aux urgences !

Marie Denigot ne s'en sort "pas trop mal" comme elle l'a confié sur Instagram.

Lundi 17 avril 2017, la partenaire d'Artus dans Danse avec les stars 7 (TF1) a révélé avoir passé son jour férié à l'hôpital. "Aux urgences... je vous tiens au courant au plus vite pour mes stages de cette semaine et ce week-end...", a-t-elle légendé son cliché sur lequel elle ne fait apparaître que son pied droit dans un gros chausson. De quoi inquiéter ses fans. Elle a heureusement vite donné de ses nouvelles sur le réseau social, l'occasion d'en savoir un peu plus sur ce qui l'a conduite aux urgences et sur les conséquences de sa blessure : "Verdict.... Entorse, dans mon malheur, je ne m'en sors pas trop mal, j'ai chuté ce matin d'un tabouret et ma cheville à lâchée. Je dois donc porter une attelle et marcher en béquilles pendant 2 semaines et avoir plusieurs semaines de repos..."

La jolie brune est donc contrainte d'annuler le stage de danse qu'elle devait animer à La Rochelle dimanche prochain : "Je suis la première à être déçue... mais rassurez-vous, ce n'est que partie remise !"

On lui souhaite un prompt rétablissement.