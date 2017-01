DALS : Une danseuse a été mariée à un candidat de The Game of Love

Le monde de la télévision est très petit.

Lundi 2 janvier 2017, NRJ12 lançait The Game Of Love. Le pitch ? Quatre couples ont accepté de mettre en danger leur relation pour gagner jusqu'à 50 000, en cachant leur relation pendant trente jours, entourés de célibataires prêts à tout pour les démasquer. Et parmi les coeurs à prendre se trouve Alexandre, un beau brun de 31 ans résidant à Los Angeles. Le jeune homme est décrit comme "bon vivant, drôle et beau parleur" par la chaîne de la TNT.

Ce qui n'est pas dit en revanche, c'est qu'il a été marié à une danseuse professionnelle de Danse avec les stars. En effet, comme l'a repéré Télé Star, Alexandre est l'ancien conjoint d'Emmanuelle Berne. La jolie blonde avait rejoint le concours de danse de TF1 lors de la saison 6. Elle avait eu pour partenaire l'acteur de Nos Chers Voisins Thierry Samitier. Et c'est avec Kamel Le Magicien qu'elle avait partagé la saison 7, remportée par Laurent Maistret (Koh-Lanta).

Aujourd'hui, c'est avec l'ancien candidat de la Star Academy (saison 9, sur NRJ12) Tony Bredelet qu'Emmanuelle Berne file le parfait amour. Les tourtereaux ne se privent pas pour partager leur bonheur sur les réseaux sociaux. Pourvu que ça dure !