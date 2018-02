DALS : Une danseuse s'affiche avec son célèbre compagnon, c'est un canon !

Sur le cliché en question, Emmanuelle Berne et son amoureux se tiennent par la main et prennent la pose de dos sur le sable, face à l'océan, bikini pour elle et short de bain pour lui. Si la jeune femme affiche une plastique de danseuse, l'homme de sa vie a lui aussi la carrure d'un véritable sportif.

Tony Bredelet, ex-candidat de la Star Academy saison 9 (NRJ12), affiche en effet sur sa page Instagram des photos et vidéos de ses entraînements intensifs. Mais ce n'est pas tout : à en croire son profil Facebook, l'amoureux d'Emmanuelle Berne s'est reconverti. De chanteur, le beau brun est passé à... coach sportif.