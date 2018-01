DALS : Une ex-danseuse, métamorphosée, dévoile son nouveau look !

Sur Twitter, Emmanuelle Berne a en effet dévoilé un tout nouveau look. Celle qui affichait une jolie chevelure carrée, foncée aux racines et blonde sur les longueurs, a publié une vidéo de son avant/après. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle ressort transformée de son passage chez le coiffeur.

Emmanuelle Berne affiche désormais une coupe de cheveux courte... et blond platine. Un changement qui divise les internautes. "Canon", "Bombasse", "Quel changement ! Ça te va super bien", "Toujours aussi belle", lancent certains. D'autres, quant à eux, ne sont pas fans de ce nouveau look : "Le carré t'allait mieux", "Oh dommage, je préfère avant", "La coupe ne lui va pas, ça la vieillit."

Pour rappel, la danseuse se fait discrète depuis son départ de DALS. Emmanuelle Berne a quitté le programme afin de participer à la version latino-américaine de l'émission. "J'ai suivi mon instinct !", lançait-elle alors.