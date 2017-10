DALS8 : Anthony Colette absolument canon, le danseur enflamme internet !

Samedi 14 octobre 2017, TF1 a diffusé le prime de lancement de Danse avec les stars 8. Lors de cette soirée marquée par les très bonnes notes d'Agustin Galiana et Lenni-Kim (mais aussi par la dernière place d'Elodie Gossuin), la jolie comédienne Joy Esther a également fait sensation grâce au professionnalisme et au charme de son partenaire Anthony Colette.

En effet, dès son apparition sur nos petits écrans ce samedi soir au côté de la comédienne de Nos chers voisins (TF1), le danseur professionnel de 22 ans - nouveau venu dans la compétition ! - a provoqué un déluge de tweets saluant sa beauté physique et son charisme. Celui qui a justement décidé de devenir danseur il y a a seulement quatre ans grâce à l'émission Danse avec les stars a même vu son compteur d'abonnés Instagram exploser tout au long de la soirée !

Sur Twitter, on ne compte plus les messages d'admiratrices et d'admirateurs.