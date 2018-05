Dame Barbara Windsor : Atteinte d'Alzheimer, la confession poignante de son mari

Si Dame Barbara Windsor s'est éclipsée en 2016 du soap opéra britannique à succès EastEnders (BBC One), dont elle incarnait depuis 22 ans un personnage central (Peggy Mitchell), ce n'est pas parce qu'elle était fatiguée de jouer la comédie, après pas loin de 70 ans d'une carrière remarquable (théâtre, cinéma, télévision) : c'était parce qu'elle n'était plus en capacité de le faire, atteinte de la maladie d'Alzheimer.

Troisième et dernier époux (depuis 2000) de l'actrice anglaise de 80 ans, aussi connue mondialement pour avoir prêté sa voix (version originale) à Mallymkun le Loir dans Alice au Pays des Merveilles (2010, Tim Burton) et Alice de l'autre côté du miroir (2016, James Bobin), Scott Mitchell, 55 ans, a déclaré au cours d'un entretien avec le tabloïd The Sun qu'on avait diagnostiqué chez sa femme la maladie d'Alzheimer dès 2014. Et ces derniers mois, la situation s'est sévèrement dégradée... "Depuis son 80e anniversaire en août 2017, une confusion ferme et définitive s'est installée de manière permanente, c'est donc devenu beaucoup plus difficile pour nous de le cacher, a-t-il douloureusement avoué. J'en parle maintenant parce que je veux que nous puissions sortir et que, si jamais il se passe quelque chose qui n'est pas normal, ça se passe bien parce que les gens sauront qu'elle a Alzheimer et accepteront la situation en connaissance de cause."

Cultivant l'espoir que leur cas puisse aider d'autres familles à faire face à cette "maladie cruelle", Scott poursuit en donnant un exemple de cette cruauté : "Je veux que le public le sache, car les gens sont spontanément attirés par Barbara et elle aime discuter avec eux. Elle me demande souvent : "Est-ce que le public sait que je ne vais pas bien ?" Elle me l'a demandé encore ce matin. Je lui ai dit que ce n'était pas encore le cas, mais qu'on allait le leur dire. Mais si elle oublie qu'elle m'a donné sa permission, eh bien je devrais vivre avec."

Comment tuer une icône ?

L'ancien acteur explique qu'il a décelé les premiers signes de la maladie chez Barbara Windsor (née Barbara Ann Deeks) dès 2009, lorsqu'il s'est aperçu qu'elle avait des difficultés à retenir ses textes. Elle avait finalement passé des examens après avoir commencé à rabacher les mêmes histoires et les mêmes phrases en 2012. "Je suis désolée", avait-elle dit à Scott après que le diagnostic, terrible, fut tombé. Un diagnostic qui aura été fatal aussi à Peggy Mitchell, protagoniste phare du soap EastEnders qui avait valu à son interprète le prix de la Meilleure actrice de soap en 1999 : alors que l'actrice, faite en 2016 Dame Commandeur dans l'ordre de l'empire britannique (promotion du Nouvel An), avait suggéré au producteur du show de faire disparaître son personnage, c'est son mari Scott, face au refus de l'intéressé ("Mais je ne peux pas tuer un personnage iconique !"), qui avait insisté et lui avait fait comprendre qu'elle ne reviendrait pas après son ultime apparition cette année-là. Le 17 mai 2016, les téléspectateurs d'EastEnders voyaient ainsi avec chagrin Peggy Mitchell mettre fin à ses jours après avoir appris qu'elle souffrait d'un cancer en phase terminale. Des dernières scènes qu'elle a tournées presque sans l'aide du prompteur installée en guise de filet de sécurité.

Tous avec Babs

Désormais, la pathologie neurodégénérative a tellement affecté ses capacités que Barbara Windsor ne peut plus être laissée sans surveillance chez elle, comme l'a confié sa proche amie Jane Moore, qui a mené l'interview de Scott Mitchell. Elle indique aussi que l'octogénaire est comblée par la réaction bienveillante du public à son égard suite à l'annonce de sa maladie. De nombreuses personnalités ont d'ailleurs manifesté leur émoi sur les réseaux sociaux, à l'image du message éloquent de l'animateur Piers Morgan : "J'envoie tout mon amour et mon soutien à la fabuleuse Dame Barbara Windsor, l'une de mes personnes préférées. Alzheimer, c'est un truc horrible. Porter cela à la connaissance du public comme Scott et elle l'ont fait, c'est une décision typiquement courageuse d'une des plus courageuses femmes que je connaisse. On est tous avec toi, Babs", a-t-il écrit sur Twitter cependant qu'une avalanche de louanges sur le caractère généreux, le tempérament drôle et le rire contagieux de Barbara Windsor s'abattait sur les réseaux sociaux.

Mais tout le monde n'a pas eu autant de tact : bon nombre de téléspectateurs se sont insurgés en voyant un reporter évoquer l'actrice au passé, comme si elle était déjà morte, dans la populaire émission Good Morning Britain.