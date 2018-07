Damien (12 Coups) : L'image qui lui "colle à la peau" depuis sa participation !

Cette année encore, Jean-Luc Reichmann promet une semaine pleine de rebondissements lors de la session spéciale Masters, appelée Le Combat des Maîtres et diffusée du 9 au 13 juillet 2018. Tous les plus grands Maîtres des 12 Coups de midi s'affronteront avec, à l'issue, un prime qui viendra conclure cette semaine. Parmi les anciens participants à avoir été sélectionnés, on retrouve Damien, qui compte 26 participations à son actif et qui avait récolté 111 402 euros de gains avant d'être éliminé en 2016. À l'occasion de son retour dans le jeu fétiche de TF1, Télé Loisirs s'est entretenu avec le candidat belge.

"On est tous des joueurs et j'espère bien aller le plus loin possible. J'aimerais gagner mon émission. Après, on verra", a-t-il modestement déclaré. S'il parvient à se hisser jusqu'en finale, Damien pourrait se retrouver face à Véronique, l'actuelle Grand Maître du midi :"Plus elle avance, et plus on voit qu'elle a une culture très étendue. Véronique est redoutable, et à mon avis, elle va aller très loin."

Interrogé sur sa vie depuis son passage dans l'émission il y a deux ans, Damien confie être toujours directeur de banque et ne pas s'être détaché de l'étiquette du "banquier le plus sympathique que l'on ait jamais rencontré" lancée par Jean-Luc Reichmann : "Mes collègues me charrient encore sur le surnom que m'avait donné Jean-Luc, notamment quand je suis en réunion, et que j'accepte quelque chose. Ça me colle à la peau, mais ça ne me dérange pas, parce que les banquiers passent tellement pour des pourritures d'habitude", révèle-t-il amusé.

S'il est très heureux de retrouver les équipes et le public des 12 Coups de midi, Damien fait part également son désir de participer à un jeu concurrent, celui de Nagui sur France 2 : "Tout le monde veut prendre sa place, en raison d'une histoire personnelle. J'ai beaucoup voyagé avec mes parents. Pendant nos déplacements, on avait pou rituel de jouer à ce jeu sur l'ordinateur. Mon papa est aujourd'hui décédé, et pour lui, j'aimerais y prendre part..."