Damien Chazelle : Le réalisateur de La La Land va se marier !

À 32 ans, le metteur en scène du film qui a tout raflé aux Oscars avec la fameuse comédie musicale mettant en scène Ryan Gosling et Emma Stone est sur le nuage du bonheur, du point de vue professionnel comme personnel. Il a précédemment été marié à Jasmine McGlade, dont il a divorcé en 2014.

Olivia Hamilton est une actrice, diplômée de la prestigieuse université de Princeton. Si elle a travaillé pour Goldman Sachs et chez McKinsey & Co, elle apparaît également dans La La Land, incarnant une cliente agacée dans le café où travaille Mia. Le couple était apparu so in love lors de la cérémonie des Oscars en début d'année.

Reste à imaginer la mise en scène que le couple prévoit pour le mariage. Sera-t-il flamboyant à l'image de la scène d'ouverture sur la musique Another Day of Sun, ou bien terriblement romantique, comme dans City of Stars ? Un peu des deux certainement !