Damien Sargue complice avec sa chérie Emilie face à Fauve Hautot, radieuse

Après plusieurs semaines de promotion et de répétitions intenses, Fauve Hautot et Nicolas Archambault ont enflammé la scène du Palais des Sports de Paris lors de la générale du spectacle musical tant attendu Saturday Night Fever, jeudi 9 février.

Adapté du long métrage iconique de 1977, dans lequel les chorégraphies de John Travolta et la musique des Bee Gees n'ont cessé de bercer plusieurs générations de fans à travers les décennies, le show a attiré de nombreuses personnalités dans la salle. Sandrine Quétier, Bernard Montiel, Joy Esther, Bruno Salomone, Ahmed Sylla, Valérie Trierweiler, Jean-Noël Mirande, Orlando, Sylvie Rousseau et sa fille Constance, Julian Perretta, Yann Arthus-Bertrand, Hoda Roche et Gilles Mansard (président de Grisogono France), Patrick Balkany et sa femme Isabelle, Lévon Sayan, Sandra Zeitoun de Matteis, Thomas Valentin mais aussi la troupe des Trois Mousquetaires composée de Brahim Zaibat, Olivier Dion, Victoria Petrosillo, Golan Yosef, Christophe Héraut, David Ban, Megan Lanquar et Damien Sargue avaient répondu à l'invitation.

Ce dernier était d'ailleurs accompagné de sa chérie, la ravissante Emilie. Le chanteur et la danseuse, qui s'étaient rencontrés en 2010 sur le spectacle musical Roméo et Juliette, ont été vus complices et amoureux lors du photocall. Les tourtereaux, qui sont les parents d'une petite fille aujourd'hui âgée de 2 ans, ont profité de cet événement pour croiser l'équipe de Danse avec les stars (Emmanuelle Berne, Katrina Patchett, Christian Millette, Denitsa Ikonomova, Maxime Dereymez), ainsi que deux membres de The Voice, Alban Bartoli et Sacha Perez.

Un autre couple adorable a fait sensation puisque Fauve Hautot a pu compter sur le soutien de son chéri Jules. Rayonnante, la pétillante chorégraphe a aussi reçu les acclamations de sa famille, ses parents ayant également assuré le déplacement pour l'applaudir avec beaucoup de fierté.

Retrouvez toutes les dates des représentations de Saturday Night Fever sur le site officiel.