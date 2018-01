Damien Sargue et sa femme Émilie : Couple complice pour l'inauguration du Shelby

Le 24 janvier 2018 à Paris, alors que la Fashion Week Haute Couture battait son plein et que les personnalités couraient les événements mondains, Brahim Zaibat et ses associés Mourad Korchi et Stéphane Pelletier inauguraient en bonne et due forme leur restaurant qui fait également office de bar à cocktails, Le Shelby.

Situé au 110 boulevard de Sébastopol en plein coeur du 3e arrondissement de la capitale, l'établissement a attiré un parterre de célébrités toutes venues découvrir un endroit unique à la décoration moderne et vintage. Organisé par la papesse des relations publiques Sandra Sisley et son agence Sandra & Co, l'événement a réunis stars de la télévision, du cinéma, des spectacles, de la musique et du sport.

Accompagné de sa jolie et discrète épouse Émilie, Damien Sargue était évidemment présent pour soutenir son partenaire des Trois Mousquetaires, à l'instar de Julie Ferrier, Lilou Fogli, Stomy Bugsy, Lord Kossity, Laurie Cholewa, Keren Ann, Marie-Agnès Gillot, Anggun, Axelle Laffont, Laurence Roustandjee, Charlotte Gabris, Laura Boujenah et Emmanuelle Boidron.

Roby Schinasi (qui se serait séparé de Lorie Pester il y a plusieurs mois), Ruben Alves, Willy Cartier, Jhon Rachid, Lola Marois-Bigard, les chanteuses Anaïs Delva et Louisy Joseph, Gwendal Marimoutou, Lola Dubini, Elsa Bachir Bey mais aussi les champions Amaury Leveaux, Cyrille Diabaté et Estelle Mossely avaient répondu à l'invitation, tout comme Gianni Giardinelli qui exposait pour l'occasion ses photographies en noir et blanc.

Du côté des platines, DJ Cut Killer, Kavinsky (venu avec sa compagne créatrice Gaëlle Constantini) et Dj Noyz (alias Noam Smadja, frère de Kev Adams) ont assuré le show dans la partie club située au sous-sol.

Également repérés à la fête, Lucie Clément, S​éverine Ferrer, Grégory Bakian, Manon Castelli, Billy Obam,​​ ​Fiona Gélin, Farid Khider, Fred Cauvin, Alexandre Le Strat,​ Adrien Jolivet, Boris Diaw, Stéphanie Pasterkamp, Foed Amara, Vincent Heneine, Patrice Loko et Tom Hygreck.